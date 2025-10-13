مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

3 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

0 0
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

5 7
19:00

الأهلي

جميع المباريات

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم للشباب

كتب - يوسف محمد:

07:14 م 13/10/2025
احتفلت البلوجر المغربية حنان الزوجة الثانية لنجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني بتأهل منتخب المغرب للشباب تحت 20 عاما لنصف نهائي كأس العالم للشباب.

وتمكن منتخب المغرب تحت 20 عاما، من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد الفوز على أمريكا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحرص زوجة النني الثانية، على الاحتفال بتأهل منتخب بلادها لكأس العالم 2026، حيث قامت بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، لاحتفال لاعب منتخب أسود الأطلس بالتأهل للمونديال، تعبيرا عن سعادتها بهذا الإنجاز.

وتعيش البلوجر المغربية حنان رفقة زوجها محمد النني في المغرب، حيث يتواجد زوجها الذي ينشط في صفوف فريق الجزيرة الإماراتي.

والجدير بالذكر أن محمد النني، كان قد انضم إلى الجزيرة الإماراتي في يوليو 2024، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن أرسنال الإنجليزي.

منتخب المغرب للشباب كأس العالم للشباب كأس العالم بتشيلي محمد النني زوجة محمد النني الثانية

