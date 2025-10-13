احتفلت البلوجر المغربية حنان الزوجة الثانية لنجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني بتأهل منتخب المغرب للشباب تحت 20 عاما لنصف نهائي كأس العالم للشباب.

وتمكن منتخب المغرب تحت 20 عاما، من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد الفوز على أمريكا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحرص زوجة النني الثانية، على الاحتفال بتأهل منتخب بلادها لكأس العالم 2026، حيث قامت بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، لاحتفال لاعب منتخب أسود الأطلس بالتأهل للمونديال، تعبيرا عن سعادتها بهذا الإنجاز.

وتعيش البلوجر المغربية حنان رفقة زوجها محمد النني في المغرب، حيث يتواجد زوجها الذي ينشط في صفوف فريق الجزيرة الإماراتي.

والجدير بالذكر أن محمد النني، كان قد انضم إلى الجزيرة الإماراتي في يوليو 2024، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن أرسنال الإنجليزي.

