تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

2 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

جميع المباريات

بـ6 صور.. محمد صلاح يحتفل بتأهل منتخب مصر لكأس العالم

كتب : محمد القرش

04:00 م 13/10/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صلاح ومروان عطية
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 6 صورة
    صلاح وزوجته
  • عرض 6 صورة
    صلاح وأحمد سعد

احتفل محمد صلاح نجم ليفربول بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر صلاح 6 صور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، حيث ظهر في واحدة مع المغني أحمد سعد، وآخرى مع زوجته، وثالثة رفقة مروان عطية لاعب النادي الأهلي.

وكان قد خرج الثنائي حمدي فتحي و مروان عطية من قائمة مباراة غينيا للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة، كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات.

واحتفل منتخب مصر بالتأهل للمونديال مساء أمس الأحد، بعد الفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد في ختام التصفيات الأفريقية.

صلاح محمد صلاح كأس العالم منتخب مصر زوجة صلاح صلاح ومروان عطية

