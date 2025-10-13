بـ6 صور.. محمد صلاح يحتفل بتأهل منتخب مصر لكأس العالم

"فقرات غنائية".. احتفالات قوية في ستاد القاهرة بعد الفوز على غينيا بيساو

احتفل محمد صلاح نجم ليفربول بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر صلاح 6 صور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، حيث ظهر في واحدة مع المغني أحمد سعد، وآخرى مع زوجته، وثالثة رفقة مروان عطية لاعب النادي الأهلي.

وكان قد خرج الثنائي حمدي فتحي و مروان عطية من قائمة مباراة غينيا للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة، كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات.

واحتفل منتخب مصر بالتأهل للمونديال مساء أمس الأحد، بعد الفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد في ختام التصفيات الأفريقية.

