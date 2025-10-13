مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

0 1
02:00

فرنسا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

جميع المباريات

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على غينيا بيساو؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

01:20 ص 13/10/2025
  عرض 6 صورة
  
    كوميك مباراة منتخب مصر (1)
  
    كوميك مباراة منتخب مصر (4)
  
    كوميك مباراة منتخب مصر (3)
  
    كوميك مباراة منتخب مصر (5)
  
    560165189_1356671075823826_3488863035818365955_n_11zon_11zon

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب غينيا بيساو أمس الأحد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 26 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، من 10 مباريات خاضهم بالتصفيات.

ومباراة المنتخب الوطني أمام نظيره غينيا بيساو أمس، كانت بمثابة المباراة الاحتفالية، خاصة بعد ضمان الفراعنة التأهل للمونديال من الجولة الماضية، عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز المنتخب المصري على حساب غينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على حساب غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم، بمطالعة الألبوم أعلاه:

احتفالات منتخب مصر مصر وغينيا بيساو كأس العالم 2026 تأهل مصر لكأس العالم مباراة مصر وغينيا بيساو

