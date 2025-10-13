"غريبة".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور على موقف لاعبي الزمالك من تشكيل

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب غينيا بيساو أمس الأحد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 26 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، من 10 مباريات خاضهم بالتصفيات.

ومباراة المنتخب الوطني أمام نظيره غينيا بيساو أمس، كانت بمثابة المباراة الاحتفالية، خاصة بعد ضمان الفراعنة التأهل للمونديال من الجولة الماضية، عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز المنتخب المصري على حساب غينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على حساب غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم، بمطالعة الألبوم أعلاه:

