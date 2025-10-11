مباريات الأمس
"فيديو لتهنئة العروسين".. 5 صور من ظهور لاعبي الأهلي في أحد الأفراح

كتب : مصراوي

01:31 ص 11/10/2025
  عرض 7 صورة
  عرض 7 صورة
    لاعبو الأهلي (4) (1)
  عرض 7 صورة
    لاعبو الأهلي (1) (1)
  عرض 7 صورة
    لاعبو الأهلي (6) (1)
  عرض 7 صورة
    لاعبو الأهلي (3) (1)
  عرض 7 صورة
    لاعبو الأهلي (2) (1)
  عرض 7 صورة
    لاعبو الأهلي (7) (1)

خطف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورهم في أحد الأفراح، من خلال فيديو لتهنئة العروسين.

وحرص لاعبو النادي الأهلي، على تسجيل فيديو لتهنئة عروسين في حفل زفافهما، وتم عرض الفيديو عبر شاشة الفندق الذي أقيم بداخله الفرح.

وظهر في الفيديو العديد من لاعبي النادي الأهلي، الذين حرصوا على تهنئة العروسين، ومن بينهم أحمد عبد القادر، أشرف داري، حسين الشحات وكريم فؤاد".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إيجل نوار البورندي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن مباراة المارد الأحمر أمام إيجل نوار البورندي، ستكون الأولى التي يقودها المدير الفني الجديد الدنماركي ياس ثورب.

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي لاعبي الأهلي فيديو تهنئة لاعبي الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة

