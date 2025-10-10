مباريات الأمس
"الأصلي".. هل قصد توتنهام توجيه رسالة للأهلي بمناسبة مدربه الجديد؟

كتب - يوسف محمد:

11:17 م 10/10/2025
أشعل فريق توتنهام الإنجليزي حالة من الجدل الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال منشور للمدير الفني للفريق عبر الحساب الرسمي على "فيس بوك".

ونشر الحساب الرسمي لفريق توتنهام الإنجليزي على "فيس بوك"، صورة للمدرب الدنماركي توماس فرانك وكتب: "الدنماركي الأصلي".

وربطت الجماهير المصرية، بين تعليق الحساب الرسمي لتوتنهام بشأن مدربه، الذي يحمل نفس جنسية المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي، أعلن التعاقد بشكل رسمي مع المدرب الدنماركي جيس ثورب، بعقد لمدة عامين ونصف لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقدم المارد الأحمر مدربه الجديد ياس ثورب اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر الجاري، في مؤتمرا صحفيا داخل مقر النادي بالجزيرة.

أقرأ أيضًا:

"لا يشبهني أحد وتوقعت نجوميتي".. مصراوي يحاور نجم باريس سان جيرمان وإنتر ميلان السابق

قرار عاجل من النادي الأهلي تجاه عماد النحاس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

