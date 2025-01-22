محمد صلاح لا يمكنه مفاوضة أي نادٍ إنجليزي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في موقف طريف خلال مباراة ليفربول وليل بدوري أبطال أوروبا، أخطأت المذيعة الرياضية البريطانية جابي لوجان بالإشارة إلى محمد صلاح بـ"مو فرح"، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعًا.

الخطأ جاء أثناء تحليل المباراة على "أمازون برايم"، ولاقى تعليقًا ساخراً من أسطورة ليفربول روبي فاولر، بينما سارعت لوجان لتقديم اعتذارها بطريقة فكاهية.

ماذا حدث من المذيعة البريطانية؟

خلال الفقرة التحليلية على قناة "أمازون برايم" بين شوطي المباراة، أخطأت لوجان في الإشارة إلى محمد صلاح، واصفة إياه بـ"مو فرح"، البطل الأولمبي البريطاني الحائز على أربع ميداليات ذهبية في سباقات 5000 متر و10000 متر.

استغل أسطورة ليفربول روبي فاولر الموقف للسخرية بعد المباراة، قائلاً: "لقد كانت ليلة استثنائية، أول لاعب في ليفربول يسجل 50 هدفًا، وأول لاعب يصبح مو فرح. يبدو أنه قطع 10000 متر بسهولة!"

من جانبها، قدمت لوجان اعتذارًا سريعًا وردت على فاولر بقولها: "هذا الشكل الجديد لدوري الأبطال أشبه بالماراثون وليس سباقًا سريعًا.

وقالت:" عذرًا على الخلط بين عوالم الرياضة، يبدو أن مو فرح أصبح رائجًا على المنصات، بينما كان يجب أن يكون محمد صلاح هو الظاهرة الحقيقية".