كشف ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، كواليس المكالمة التي دارت بينه وبين ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي.

وأشار عباس في منشور عبر حسابه على منصة "X"، أن ياسين منصور نائب رئس الأهلي أكد له في اتصال هاتفي، أنه سيتواجد لدعم الزمالك، في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

تفاصيل مكالمة ممدوح عباس مع ياسين منصور

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويرت سابقا: "في مكالمة هاتفية بيني وبين الأستاذ ياسين منصور، أكد لي أنه سيكون في مقدمة الحضور في المباراة النهائية بكأس الكونفدرالية الأفريقية ضيفا علي".

وأضاف: "‏تأكيدا على بدء العلاقات التاريخية بين الزمالك والأهلي، كما كانت دائما نابذة للتعصب والكراهية".

منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية

ويتلقى الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، الذي تمكن من تخطي فريق أولمبيك آسفي المغربي في نصف النهائي.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة، يوم 9 مايو المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 من الشهر ذاته.

نتيجة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

وتأهل الفارس الأبيض إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026، بعدما تخطى فريق أوتوهو الكونغولي في نصف النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

