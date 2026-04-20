"ضيفا علي".. ممدوح عباس يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع ياسين منصور

كتب : يوسف محمد

08:49 م 20/04/2026 تعديل في 08:51 م
    ممدوح عباس
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (2)
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (1)
    رجل الأعمال ياسين منصور
    ياسين منصور (1)
    ياسين منصور (2)
    رجل الأعمال ياسين منصور
    ياسين منصور
    ظهور ياسين منصور (4)

كشف ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، كواليس المكالمة التي دارت بينه وبين ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي.

وأشار عباس في منشور عبر حسابه على منصة "X"، أن ياسين منصور نائب رئس الأهلي أكد له في اتصال هاتفي، أنه سيتواجد لدعم الزمالك، في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

تفاصيل مكالمة ممدوح عباس مع ياسين منصور

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويرت سابقا: "في مكالمة هاتفية بيني وبين الأستاذ ياسين منصور، أكد لي أنه سيكون في مقدمة الحضور في المباراة النهائية بكأس الكونفدرالية الأفريقية ضيفا علي".

وأضاف: "‏تأكيدا على بدء العلاقات التاريخية بين الزمالك والأهلي، كما كانت دائما نابذة للتعصب والكراهية".

منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية

ويتلقى الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، الذي تمكن من تخطي فريق أولمبيك آسفي المغربي في نصف النهائي.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة، يوم 9 مايو المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 من الشهر ذاته.

نتيجة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

وتأهل الفارس الأبيض إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026، بعدما تخطى فريق أوتوهو الكونغولي في نصف النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

أقرأ أيضًا:

"هدف الأهلي السابق".. ماركو روزه يتولى القيادة الفنية لبورنموث الإنجليزي

"ظهور نجم ريال مدريد".. محمد صلاح يشارك ديفيد بيكهام في إعلان جديد

ترامب ساخرًا: الحصار جعل سفن إيران تبحث عن نفط في أمريكا
الأدخنة تتصاعد للسماء.. حريق هائل داخل معهد الكبد القومي في المنوفية (صور)
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت
بعد حديث ترامب.. ما هو الاتفاق النووي الذي وقعته أمريكا مع إيران في 2015؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)