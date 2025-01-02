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اختتمت نوران جوهر بطلة الأسكواش المصري عام 2024، على رأس التصنيف العالمي للاسكواش، طبقاً لما تم الإعلان عنه من قبل رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "BSA".

وتعد نوران جوهر بطلة الاسكواش المصري، إحدى أهم لاعبات الإسكواش اسمها بشكل كبير في مصر، خاصة بعدما تمكنت من فرض اسمها على الساحة بشكل كبير، خلال السنوات الماضية.

وتتواجد نوران جوهر في عائلة رياضية، حيث أن زوجها هو بطل السلاح المصري زياد السيسي واللذان احتفلا بزفافهما في عام 2021.

ونوران جوهر من مواليد 30 سبتمبر 1997، في تبلغ من العمر 27 عاماً، تمتلك جنسية أمريكية.

وفي عام 2016، نجحت نوران جوهر في أن تصبح أول لاعبة مصرية تتوج ببطولة "هونج كونج" لاسكواش.

من هو زياد السيسي زوج نوران جوهر؟

يبلغ زياد السيسي من العمر 30 عاماً، فهو من مواليد 5 ديسمبر 1994، درس هندسة الميكانيكا في جامعة ولاية واين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ زياد السيسي مشواره في الرياضة بشكل عام، عن طريق ممارسة كرة السلة، قبل أن يتحول إلى ممارسة السلاح والذي حقق فيها العديد من الإنجازات.

ومثل زياد السيسي مصر في أولمبياد باريس الأخيرة وتمكن من الصعود إلى الدور نصف النهائي.

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