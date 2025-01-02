لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بتروجيت

0 0
14:30

المقاولون العرب

كأس مصر

زد

3 1
14:30

ديروط

كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان

2 0
21:00

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

"بطل سلة وسلاح".. 23 صورة للأفضل لحظات نوران جوهر وزوجها

11:14 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزوجها (9)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزوجها (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزوجها (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزوجها (8)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزوجها (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزوجها (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزياد السيسي (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزوجها (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    بطلو الاسكواش المصرية نوران جوهر (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزوجها (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزوجها (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر 1 (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزوجها (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    بطلو الاسكواش المصرية نوران جوهر (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    بطلو الاسكواش المصرية نوران جوهر (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    بطلو الاسكواش المصرية نوران جوهر (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    بطلو الاسكواش المصرية نوران جوهر (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    بطلو الاسكواش المصرية نوران جوهر (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزياد السيسي (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    بطلو الاسكواش المصرية نوران جوهر (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزياد السيسي (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وعائلتها (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر وزوجها (5) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

اختتمت نوران جوهر بطلة الأسكواش المصري عام 2024، على رأس التصنيف العالمي للاسكواش، طبقاً لما تم الإعلان عنه من قبل رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "BSA".

وتعد نوران جوهر بطلة الاسكواش المصري، إحدى أهم لاعبات الإسكواش اسمها بشكل كبير في مصر، خاصة بعدما تمكنت من فرض اسمها على الساحة بشكل كبير، خلال السنوات الماضية.

وتتواجد نوران جوهر في عائلة رياضية، حيث أن زوجها هو بطل السلاح المصري زياد السيسي واللذان احتفلا بزفافهما في عام 2021.

ونوران جوهر من مواليد 30 سبتمبر 1997، في تبلغ من العمر 27 عاماً، تمتلك جنسية أمريكية.

وفي عام 2016، نجحت نوران جوهر في أن تصبح أول لاعبة مصرية تتوج ببطولة "هونج كونج" لاسكواش.

من هو زياد السيسي زوج نوران جوهر؟

يبلغ زياد السيسي من العمر 30 عاماً، فهو من مواليد 5 ديسمبر 1994، درس هندسة الميكانيكا في جامعة ولاية واين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ زياد السيسي مشواره في الرياضة بشكل عام، عن طريق ممارسة كرة السلة، قبل أن يتحول إلى ممارسة السلاح والذي حقق فيها العديد من الإنجازات.

ومثل زياد السيسي مصر في أولمبياد باريس الأخيرة وتمكن من الصعود إلى الدور نصف النهائي.

أقرأ أيضاً:
هل يتحمل الحكم مسؤولية سداسي مودرن سبورت الأجانب؟.. خبير لوائح يكشف لمصراوي

"تنازلت عن مستحقاتي".. عمرو سماكة يتحدث عن كواليس انتقاله للأهلي.. ومفاوضات الزمالك معه

نوران جوهر وزوجها نوران جوهر بطلة الاسكواش المصرية نوران جوهر زياد السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

استقالة 5 أعضاء بنقابة الأطباء بعد إلغاء "العمومية".. ماذا يحدث بدار الحكمة؟
أبرز تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة