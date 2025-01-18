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كتب- محمد عبدالهادي:

يتمتع ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بخبرة عسكرية واسعة، والذي أثار الكثير من الجدل بسبب مرافقته لميسي في كل خطوة داخل وخارج الملعب.

من هو ياسين الحارس الشخصي لميسي؟

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

-- من أصل تونسي وخبير في الفنون القتالية.

-يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 156 مليون جنيه مصري).

-يمتلك مهارات متقدمة في فنون القتال المختلطة (MMA) التي تعزز قدراته في الحماية الشخصية.

-خبرة عسكرية: خدم في البحرية الأمريكية وشارك في عمليات خطيرة في العراق وأفغانستان.

-أثبت مهارته وسرعته الاستثنائية بإيقاف مشجع اقتحم ملعب مباراة لإنتر ميامي في 7 ثوانٍ فقط.

-حضور قوي على السوشيال ميديا: يتابعه أكثر من 920 ألف شخص على إنستجرام، حيث يشارك تفاصيل عن حياته وعمله.

-يدير علامة تجارية للملابس، بجانب عمله الأمني.

-لا يكتفي بمراقبة ميسي من مكان ثابت، بل يتابع تحركاته على طول الملعب لضمان سلامته أثناء المباريات.