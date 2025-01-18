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من هو ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي؟

07:59 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو مع سواريز_1
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو مع ميسي_1
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو مع ميسي أسطورة الأرجنتين
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو مع النجم ميسي
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو مع أجويرو
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو في حلبة
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ميسي
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأسطورة
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة أصدقائه
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 2
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للأرجنتيني ليونيل ميسي
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو مع بوجبا
  • عرض 17 صورة
    ياسين تشويكو مع بوسيكويتس
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كتب- محمد عبدالهادي:

يتمتع ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بخبرة عسكرية واسعة، والذي أثار الكثير من الجدل بسبب مرافقته لميسي في كل خطوة داخل وخارج الملعب.

من هو ياسين الحارس الشخصي لميسي؟

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

-- من أصل تونسي وخبير في الفنون القتالية.

-يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 156 مليون جنيه مصري).

-يمتلك مهارات متقدمة في فنون القتال المختلطة (MMA) التي تعزز قدراته في الحماية الشخصية.

-خبرة عسكرية: خدم في البحرية الأمريكية وشارك في عمليات خطيرة في العراق وأفغانستان.

-أثبت مهارته وسرعته الاستثنائية بإيقاف مشجع اقتحم ملعب مباراة لإنتر ميامي في 7 ثوانٍ فقط.

-حضور قوي على السوشيال ميديا: يتابعه أكثر من 920 ألف شخص على إنستجرام، حيث يشارك تفاصيل عن حياته وعمله.

-يدير علامة تجارية للملابس، بجانب عمله الأمني.

-لا يكتفي بمراقبة ميسي من مكان ثابت، بل يتابع تحركاته على طول الملعب لضمان سلامته أثناء المباريات.

من هو ياسين الحارس الشخصي لميسي؟ من أي بلد الحارس الشخصي لميسي؟ أصل ياسين تشويكو ميسي إنتر ميامي الأمريكي
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