"بوجود جمعة وفتحي".. إليسيا يانكون رفقة خطيبها مع نجوم الأهلي السابقين

ظهرت أليسيا يانكون، ابنة ميشيل يناكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة خطيبها علي عثمان وبصحبتهما عدد من لاعبي النادي الأهلي السابقين.

نشر علي عثمان صورة له رفقة خطيبته وبصحبتهما نجوم الأهلي السابقين: "أحمد فتحي، وائل جمعة وحمدي فتحي".

وتعد إليسيا ميشيل يانكون، من أهم وأشهر صناع المحتوى في مصر، تعرف بحبها الشديد للنادي الأهلي.

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A post shared by Aly Osman - علي عثمان, MBA (@alymosman)

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