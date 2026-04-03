انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والفلفل الرومي والحامي، والكوسة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-4-2026، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والخيار البلدي والصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و22.5 جنيه، بتراجع 5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة 4.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.