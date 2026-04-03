يلجأ كثيرون إلى العصائر الطبيعية لدعم الصحة وتقوية المناعة، خاصة مع تغير الفصول وانتشار نزلات البرد، ويبرز عصير البرتقال مع الأناناس كأحد الخيارات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة.

وبحسب ما نشره الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فإن هذا المشروب يجمع بين فوائد متعددة تدعم أجهزة الجسم المختلفة وتحسن من وظائفه الحيوية.

كيف يعزز عصير البرتقال والأناناس جهاز المناعة؟

يساعد على تقوية الجهاز المناعي، ما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والسعال.

هل يساعد هذا العصير في الوقاية من نزلات البرد؟

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "ج"، ما يدعم الجسم في مواجهة العدوى الموسمية.

كيف يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ومستويات السكر؟

يساهم في تنشيط عملية الأيض وتنظيم مستويات السكر في الدم.

هل يساهم في تحسين صحة النظر؟

يحتوي على عناصر غذائية تدعم صحة العين وتحسن الرؤية.

ما دوره في تنظيم ضغط الدم؟

يساعد في تقليل احتمالات ارتفاع ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم وقلة الصوديوم.

كيف يحافظ على صحة القلب ويقي من الجلطات؟

يساهم في تعزيز صحة القلب والوقاية من الجلطات بفضل غناه بفيتامين "ج".

هل يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول الضار؟

يساعد الانتظام في تناوله على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

ما علاقة هذا العصير بتقليل خطر الإصابة بالربو؟

يحتوي على "بيتا كاروتين" الغني بفيتامين "أ"، ما قد يقلل من احتمالات الإصابة بالربو.

هل يدعم صحة العظام ويخفف آلامها؟

يساعد في الوقاية من هشاشة العظام ويخفف من الأوجاع المرتبطة بها.

كيف يحسن عملية الهضم ويمنع الإمساك؟

غني بالألياف والماء، ما يساهم في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.

هل يعزز الخصوبة ويزيد فرص الحمل؟

قد يساهم في دعم الصحة الإنجابية وتحسين فرص الحمل.

ما تأثيره على البشرة وتأخير ظهور التجاعيد؟

يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، ويحفز إنتاج الكولاجين، ما يعزز نضارتها ويؤخر ظهور التجاعيد.

