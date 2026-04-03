أسيوط تشمع 30 محلًا مخالفًا في حملات رقابية مكثفة لضبط مواعيد الغلق

كتب : محمود عجمي

11:30 ص 03/04/2026
    غلق المحال (3)
    غرفة عمليات المحافظة (1)
    غرفة عمليات المحافظة (2)
    غلق المحال (2)
    غلق المحال (4)
    غرفة عمليات المحافظة (3)

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المحال والمنشآت التجارية بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بترشيد استهلاك الطاقة وفرض الانضباط بالشارع، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفة تتعلق بمواعيد الغلق.

وكشف المحافظ عن نتائج الحملات الأخيرة، والتي أسفرت عن تحرير محاضر وتشميع 30 محلًا تجاريًا خالفوا قرار الغلق في المواعيد المحددة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء.

تنسيق ميداني بين الجهات الرقابية والأمنية

وأوضح اللواء علوان أن الحملات جرى تنفيذها من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة، وشملت المرور الميداني بالشوارع الحيوية والأسواق لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالتعليمات.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بإشراف اللواء أحمد حسني، تتابع الموقف لحظيًا بما يضمن سرعة التدخل ورصد أي تجاوزات، واتخاذ قرارات فورية تجاهها.

حملات يومية

وأكد محافظ أسيوط استمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الحملات اليومية بكافة المراكز والأحياء، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتطبيق القانون بحزم والتعامل مع أي تجاوزات بما يحقق الصالح العام ويحافظ على استقرار المنظومة.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات 0882135858 و0882135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدًا جاهزية الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للاستجابة السريعة.

أسيوط مواعيد الغلق تشميع محال محافظ أسيوط ترشيد الطاقة مخالفات تجارية الحملات الرقابية إغلاق المحال

