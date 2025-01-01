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"على أنغام سقفه".. زوجة علي معلول توجه له رسالة في السنة الجديدة 2025

08:51 م الأربعاء 01 يناير 2025
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كتب- نهى خورشيد

وجهت مريم الزيني زوجة على معلول نجم النادي الأهلي ومنتخب تونس، رسالة جديدة مع دخول العام الميلادي الجديد 2025.

ونشرت مريم عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لهما على أنغام أغنية سقفه لسعد المجرد، مع تعليق:"عيد ميلاد سعيد حبيبي وسنة جديدة سعيدة مليئة بالحب والسعادة والصحة وقبل كل شيء طاقة جديدة وتحديات جديدة والمزيد من النجاح والتقدم في المستقبل".

وفى سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

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