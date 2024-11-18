كتب - يوسف محمد:

دائماً ما تشهد ملاعب كرة القدم، العديد من المفارقات الغريبة ولعل أبرزها، عندما تشهد المباريات مشاركة شقيقين معاً، سواء فريق واحد معاً أو عندما يتواجه الأشقاء وكلاً منهما في فريق مختلف.

وشهدت بطولة الدوري المصري العديد من الأشقاء، الذين لعبوا معاً في فريق واحد، ولعل أبرزهم التوأم حسام وإبراهيم حسن، بجان العديد من الأشقاء الذين واجهوا بعض داخل الملعب في أكثر من مرة.

وكما ذكرنا فأن الأشقاء الأشهر في تاريخ الدوري المصري، هما التوأم حسام وإبراهيم حسن اللذان شاركا معاً في تحقيق العديد من الإنجازات رفقة القطبين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى الإنجازات الدولية رفقة الفراعنة.

ومن أشهر الأشقاء الذين ظهروا على الساحة المصرية أيضاً، عائلة توفيق وهم الثلاثي، عبد العزيز توفيق لاعب طلائع الجيش السابق، أحمد توفيق لاعب بيراميدز الحالي، بالإضافة إلى نجم وسط الأهلي الحالي أكرم توفيق.

وكان للثنائي صالح جمعة وشقيقه الأصغر عبدالله نصيب من منافسة الأشقاء داخل الملعب، خاصة أن الثنائي تواجها معاً، خلال فترة لعب صالح داخل النادي الأهلي والأمر ذاته خلال تواجد عبد الله في الزمالك قبل رحيلهما عن القطبين.

وفي موسم 1985-1986، شهدت مباراة الزمالك أمام الترسانة مشاركة ثلاثة أشقاء على أرضية الملعب، حينما شارك كلاً من إبراهيم وإسماعيل يوسف أمام شقيقهم الثالث سيد يوسف لاعب الشواكيش السابق.

وبالحديث عن الأشقاء في الدوري المصري، فإننا نجد أن من أبرز الأشقاء في الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2024-2025، هما الثنائي سعد ومحمد سمير، حيث يشارك النجم السابق للنادي الأهلي سعد سمير رفقة نادي سيراميكا كليوباترا في الموسم الحالي، فيما يشارك شقيقه الأصغر رفقة فريق إنبي.

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