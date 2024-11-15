مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا
الجزائر - شباب

الجزائر - شباب

- -
20:00
مصر - شباب

مصر - شباب

تصفيات أمم أفريقيا
الجزائر

الجزائر

- -
18:00
ليبيريا

ليبيريا

دوري القسم الثاني-أ
منتخب السويس

منتخب السويس

- -
14:30
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ
المنصورة

المنصورة

- -
14:30
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم.. دعم حجازي لزميله.. سيارة كهربا

02:22 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بنزيما
  • عرض 10 صورة
    نيمار
  • عرض 10 صورة
    كهربا
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    مبابي
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 10 صورة
    بيلنجهام
  • عرض 10 صورة
    أحمد حجازي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

كما نشر النجم البرازيلي نيمار، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رفقة أحد أصدقائه.

وقام النجم المصري، عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه داخل سيارة.

وهنأ نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر رامي ربيعة، شقيقته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً.

وشارك نجم النادي الأهلي إمام عاشور متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أحد أصدقائه داخل صالة الجيم.

وحرص كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على نشر صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

ونشر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل سيارته.

ووجه النجم المصري أحمد حجازي لاعب فريق نيوم السعودي، الدعم إلى زميله بالفريق سلمان الفرج، من خلال نشر صورة للأخير عبر حسابه الرسمي على موقع، تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متمنياً له الشفاء العاجل.

وقام النجم الإنجليزي كليان مبابي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

أقرأ أيضاً:

آخر تطورات التحفظ على صلاح محسن في قسم الشرطة

في الملعب.. تفاصيل إنقاذ مدافع كفر الشيخ من الموت في اللحظات الأخيرة (صور)

ستوري نجوم كرة القدم محمد صلاح محمود كهربا عمر مرموش إمام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خريجة أكاديمية بحرية وأول حب في حياتها.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة إمام عاشور

إعلان

إعلان

"أشد من المعتاد".."مكافحة كورونا"عن نزلات البرد المنتشرة وعلاقتها بـ (كوفيد-19)
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة