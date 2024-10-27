10 صور لاحتفال عمرو السولية بالسوبر المصري وعيد ميلاد ابنته

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كتب - يوسف محمد:

واصل عمرو السولية نجم النادي الأهلي احتفالاته، لكن هذه المرة على المستوى الشخصي، حيث حرص اليوم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته.

ونشر عمرو السولية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، عدد من الصور له رفقة ابنته وزوجته أيضاً، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة ياروح قلبي 8 سنين منورة عليا حياتي وأشوفك كل يوم بتكبري قدامي".

ويستمر السولية احتفالاته، في الفترة الحالية، حيث شهدت الأيام الماضية، قيام نجم النادي الأهلي، بنشر العديد من الصور عبر حسابه الرسمي، للاحتفال بالتتويج بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

كما حرصت زوجة السولية خلال الأيام الماضية، بالاحتفاء بزوجها بعد الفوز بالسوبر المصري، من خلال نشر أكثر من صورة له، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وكان النادي الأهلي، تمكن من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة النهائية، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يستعد لملاقاة نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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