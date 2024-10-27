مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

10 صور لاحتفال عمرو السولية بالسوبر المصري وعيد ميلاد ابنته

06:10 ص الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمرو السولية مع اسرته (1)
  • عرض 10 صورة
    عمرو السولية وابنته (1)
  • عرض 10 صورة
    السولية وابنته (1)
  • عرض 10 صورة
    عمرو السولية مع ابنته (1)
  • عرض 10 صورة
    ابنة عمرو السولية (1)
  • عرض 10 صورة
    عمرو السولية احتفال
  • عرض 10 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 10 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 10 صورة
    عمرو السولية وزوجته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

واصل عمرو السولية نجم النادي الأهلي احتفالاته، لكن هذه المرة على المستوى الشخصي، حيث حرص اليوم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته.

ونشر عمرو السولية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، عدد من الصور له رفقة ابنته وزوجته أيضاً، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة ياروح قلبي 8 سنين منورة عليا حياتي وأشوفك كل يوم بتكبري قدامي".

ويستمر السولية احتفالاته، في الفترة الحالية، حيث شهدت الأيام الماضية، قيام نجم النادي الأهلي، بنشر العديد من الصور عبر حسابه الرسمي، للاحتفال بالتتويج بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

كما حرصت زوجة السولية خلال الأيام الماضية، بالاحتفاء بزوجها بعد الفوز بالسوبر المصري، من خلال نشر أكثر من صورة له، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وكان النادي الأهلي، تمكن من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة النهائية، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يستعد لملاقاة نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

أقرأ أيضاً:
"لا يعرف الهزيمة".. تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الإماراتية قبل مواجهة العين

أحمد شوبير يعلق على أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

مصدر يكشف كواليس جلسة كهربا وكولر قبل مران الأهلي

النادي الأهلي عمرو السولية عمرو السولية وزوجته وأبنائه بنات عمرو السولية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"على أنغام المريلة الكحلي".. 5 صور من احتفال باسم مرسي وزوجته بعيد ميلاد ابنتهما

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو