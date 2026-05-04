الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

ودع الكونفدرالية ويحتل المركز الـ4.. استقالة جماعية لمجلس إدارة الوداد المغربي

كتب : محمد خيري

12:20 م 04/05/2026 تعديل في 12:21 م
    جماهير الوداد المغربي في المدرجات لتابعة مباراة الفريق أمام مان سيتي بكأس العالم
    مانشستر سيتي والوداد المغربي
    مانشستر سيتي والوداد المغربي
    الوداد المغربي والعين الإماراتي
    جماهير نادي الوداد المغربي
    الوداد المغربي

أعلن مجلس إدارة الوداد الرياضي تقدمه باستقالة جماعية، في خطوة وصفها النادي بأنها تأتي احترامًا للمسؤولية والالتزامات، وحرصًا على مصلحة الكيان خلال المرحلة المقبلة.

ويترأس النادي حاليًا هشام آيت منا، الذي تولى المهمة خلفًا لـ سعيد الناصيري، في وقت يمر فيه الفريق بفترة من تراجع النتائج، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري المغربي، بفارق سبع نقاط عن الصدارة.

كما ودّع الوداد منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية من الدور ربع النهائي، عقب خسارته أمام أولمبيك آسفي، ما زاد من الضغوط على الإدارة قبل إعلان قرار الاستقالة.

بيان مجلس إدارة الوداد المغربي

وأوضح الوداد، في بيان رسمي، أن الاستقالة سيتم عرضها خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة، تمهيدًا لفتح باب الترشح لقيادة النادي مع انطلاق الموسم الرياضي 2026/2027.

وأشار البيان إلى تحديد جدول زمني للعملية الانتخابية، حيث تقرر فتح باب الانخراط خلال الفترة من 5 مايو حتى 5 يونيو 2026، على أن يتم استقبال ملفات الترشح لرئاسة النادي في الفترة من 5 يونيو إلى 20 يونيو 2026، وذلك استعدادًا لعقد الجمع العام العادي والانتخابي.

وأكد النادي المغربي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان انتقال ديمقراطي سلس، يحافظ على استقرار الفريق ويصون مصالحه العليا.

الوداد المغربي الكونفدرالية الدوري المغربي

