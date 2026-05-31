أنهى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة للموسم 2025-2026 في المركز الرابع، عقب خسارته أمام نظيره أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 106-98، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد بالعاصمة الرواندية كيجالي لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.



ودخل الأهلي اللقاء بحثاً عن تعويض إخفاقه في الدور نصف النهائي، بعدما ودع حلم المنافسة على اللقب إثر خسارته أمام تايجرز الرواندي بنتيجة 106-97، ليفشل أيضاً في انتزاع الميدالية البرونزية أمام منافسه الليبي.

نتيجة أشواط سلة الأهلي وأهلي بنغازي



وشهدت المباراة تفوقاً واضحاً الأهلي بنغازي في معظم فتراتها، إذ حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 25-23، قبل أن يوسع الفارق مع نهاية الفترة الثانية التي انتهت بتقدمه 52-38.



وواصل الفريق الليبي أفضليته خلال الفترة الثالثة، التي أنهاها متقدماً بنتيجة 77-73، قبل أن يحافظ على تقدمه في الفترة الرابعة والأخيرة لينهي المواجهة فائزاً بنتيجة 106-98 ويحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.



وبهذه النتيجة، اكتفى الأهلي بالمركز الرابع في البطولة، بينما نجح أهلي بنغازي في إنهاء مشواره القاري على منصة التتويج بحصد الميدالية البرونزية.



مشوار الفريقين قبل مباراة تحديد المركز الثالث والرابع



وكان أهلي بنغازي بلغ مباراة تحديد المركز الثالث بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، فيما جاء الأهلي إلى المباراة عقب سقوطه أمام تايجرز الرواندي.

