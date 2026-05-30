فيديو هدف أرسنال في مرمى باريس سان جيرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا بتقدم الأخير بهدف دون مقابل.

وأحرز هدف أرسنال الوحيد في الشوط الأول من عمر المباراة، اللاعب كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال، على ملعب "بوشكاش أرينا" بالمجر.

ألقاب باريس سان جيرمان وأرسنال في دوري الأبطال

ويطمح فريق أرسنال للفوز في مباراة اليوم وحصد لقب البطولة، ليتمكن من التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى الجانب الآخر، يطمح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في رفع عدد ألقابه بالبطولة إلى لقبين، بعدما تمكن من التتويج باللقب في الموسم الماضي.

مشوار أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق أرسنال تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى فريق أتليتكو مدريد الإسباني في نصف النهائي، فيما صعد فريق باريس للدوري ذاته بعدما تخطى بايرن ميونخ.

