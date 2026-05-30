دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 1
19:00

أرسنال

إسكتلندا

4 1
15:00

كوراساو

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

1 0
22:00

الجيش الملكي

فيديو هدف أرسنال في مرمى باريس سان جيرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا

كتب : يوسف محمد

08:24 م 30/05/2026
انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا بتقدم الأخير بهدف دون مقابل.

وأحرز هدف أرسنال الوحيد في الشوط الأول من عمر المباراة، اللاعب كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال، على ملعب "بوشكاش أرينا" بالمجر.

ألقاب باريس سان جيرمان وأرسنال في دوري الأبطال

ويطمح فريق أرسنال للفوز في مباراة اليوم وحصد لقب البطولة، ليتمكن من التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى الجانب الآخر، يطمح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في رفع عدد ألقابه بالبطولة إلى لقبين، بعدما تمكن من التتويج باللقب في الموسم الماضي.

مشوار أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق أرسنال تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى فريق أتليتكو مدريد الإسباني في نصف النهائي، فيما صعد فريق باريس للدوري ذاته بعدما تخطى بايرن ميونخ.

"سجل في نسختين".. كاي هافيرتز يسجل رقما تاريخيا ببطولة دوري أبطال أوروبا

لماذا يُمكن لبعضنا رؤية الأشباح فعلًا؟ العلم يُجيب
لماذا يُمكن لبعضنا رؤية الأشباح فعلًا؟ العلم يُجيب
أخبار مصر

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
أجنبي

بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ
بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ

لحظة بلحظة.. ركلات الترجيح تحسم لقب دوري أبطال أوروبا لـ باريس سان جيرمان