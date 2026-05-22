الدوري المصري

الجونة

2 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

90 93
17:00

فيل دي داكار

"غياب أرنولد ولاعبي ليفربول".. مفاجآت في قائمة إنجلترا لبطولة كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

07:03 م 22/05/2026
أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة المنتخب الرسمية، التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب إنجلترا للمونديال غياب العديد من النجوم، على رأسهم نجم ريال مدريد ألكساندر أرنولد، فيل فودين لاعب مان سيتي وكذلك كول بالمر لاعب تشيلسي.

قائمة منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026

حراس المرمى: جوردان بيكفورد، دين هندرسون وجيمس ترافورد

خط الدفاع: إزري كونسا، دان بيرن، جون ستونز، مارك جيهي، جاريل كوانسا، تينو ليفرامينتو، ريس جيمس، نيكو أورايلي وجيد سبنس

خط الوسط: جود بيلينجهام، كوبي ماينو، إليوت أندرسون، ديكلان رايس، جوردان هندرسون، إيبيريتشي إيزي ومورجان روجرز

خط الهجوم: هاري كين، إيفان توني، أولي واتكينز، بوكايو ساكا، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد وأنتوني جوردون

غياب لاعبي ليفربول عن قائمة إنجلترا بالمونديال

ولم يضم توخيل أي من لاعبي فريق ليفربول لقائمة إنجلترا في المونديال، وهى المرة الأولى التي يغيب فيها لاعبي الريدز عن المنتخب الإنجليزي في بطولة كبرى، منذ عام 1986.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ؟
بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
قبل الهجوم بـ20 دقيقة.. منفذو هجوم سان دييجو بثوا فيديو مباشرا أثناء قتل
"لتقديم القرابين".. 9 مستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى "فيديو"
بيان مهم من الداخلية بشأن إطعام الكلاب الضالة في الشارع
