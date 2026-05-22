"قبل رحيله عن الفريق".. جائزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول

"بعد حديث فليك وانضمامه للمنتخب".. ماذا قدم حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة؟

"حقبة تاريخية".. ماذا قدم بيب جوارديولا مع مان سيتي خلال 10 سنوات؟

أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة المنتخب الرسمية، التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب إنجلترا للمونديال غياب العديد من النجوم، على رأسهم نجم ريال مدريد ألكساندر أرنولد، فيل فودين لاعب مان سيتي وكذلك كول بالمر لاعب تشيلسي.

قائمة منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026

حراس المرمى: جوردان بيكفورد، دين هندرسون وجيمس ترافورد

خط الدفاع: إزري كونسا، دان بيرن، جون ستونز، مارك جيهي، جاريل كوانسا، تينو ليفرامينتو، ريس جيمس، نيكو أورايلي وجيد سبنس

خط الوسط: جود بيلينجهام، كوبي ماينو، إليوت أندرسون، ديكلان رايس، جوردان هندرسون، إيبيريتشي إيزي ومورجان روجرز

خط الهجوم: هاري كين، إيفان توني، أولي واتكينز، بوكايو ساكا، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد وأنتوني جوردون

غياب لاعبي ليفربول عن قائمة إنجلترا بالمونديال

ولم يضم توخيل أي من لاعبي فريق ليفربول لقائمة إنجلترا في المونديال، وهى المرة الأولى التي يغيب فيها لاعبي الريدز عن المنتخب الإنجليزي في بطولة كبرى، منذ عام 1986.

أقرأ أيضًا:

"قبل رحيله عن الفريق".. جائزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول

شيكو بانزا يتحدى مهيب على الهواء: لو أنجولا خسرت من مصر سأحلق شعري