الناتو: استهداف السفن في مضيق هرمز يؤثر على الحلف

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن ما وصفه بالاعتداء الإيراني المباشر على حرية الملاحة يترك تأثيرًا على الحلف، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تمثل جانبًا محل اهتمام ومتابعة من جانب دول الحلف.

وأوضح أن وزراء خارجية دول الحلف توصلوا إلى اتفاق بشأن ضرورة ضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن الحلف سيقدم الدعم في هذا الإطار.

وأضاف أن الحفاظ على انسيابية حركة العبور في مضيق هرمز يتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين الدول، مشددًا على أهمية تكامل الجهود المتعلقة بالخطط الرامية إلى ضمان بقاء المضيق مفتوحًا أمام حركة السفن.

وأشار الأمين العام للناتو إلى أن الحلف سيواصل الحفاظ على وحدته في مواجهة ما وصفهم بالأعداء، مؤكداً أن الرد على أي محاولة لاستهداف الحلف سيكون "مدمرًا".

كما لفت إلى وجود تقدم يتم إحرازه فيما يتعلق بزيادة الإنفاق العام المخصص للقوات المسلحة التابعة للحلف، إلى جانب العمل على رفع مستوى الصناعات الدفاعية.