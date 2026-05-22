كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح قطاع الاستصلاح في إزالة 40 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة إجمالية تقدر تزيد على 42 ألف متر مربع، خلال النصف الأول من مايو الجاري بالإضافة الى بحث وفحص 40 نقطة متغير مكاني، تم الرد عليها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين ، وذلك بمركز ومدينة برج العرب بمراقبتي بنجر السكر ومطروح.

وبحسب بيان صحفي، أكد الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع الاستصلاح الأراضي، في تقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة جهود المتابعة الميدانية لملفات حماية الأراضي، وتطوير البنية الزراعية ، وتكثيف الدعم الإرشادي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية الزراعية.

القطاع يعمل بكامل طاقته عبر أجهزته التنفيذية لضمان تقديم الخدمات للمزارعين

وأشار، الى أن القطاع يعمل بكامل طاقته عبر أجهزته التنفيذية لضمان تقديم الخدمات للمزارعين على أكمل وجه، لافتا إلى أنه تم تعديل فتحات الري وتركيب بوابات حديدية جديدة على فرعي (٢/٧) و(٣/٧) بمراقبة بنجر السكر، مما ساهم بشكل جذري في حل مشكلة وصول مياه الري لنهايات الفروع بزمام قرية ١٧ بنجر السكر بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للري، بالإضافة الى الانتهاء من تطهير مساقي فرعية وخاصة بإجمالي عدد (٣٠) مسقى بطول (٣٣,٠٠٠) متر، إضافة الى الانتهاء من تطهير المصارف الزراعية بإجمالي عدد (١٥) مصرفاً بطول (١١,٠٠٠) متر بمراقبات شمال البحيرة والفيوم لضمان كفاءة الصرف الزراعي.

الجمعيات التابعة لمراقبات التنمية شهدت تكثيفاً للعمل الخدمي والتنموي

أوضح رئيس القطاع أن الجمعيات التابعة لمراقبات التنمية شهدت تكثيفاً للعمل الخدمي والتنموي خلال تلك الفترة، حيث تم الانتهاء من تحديث وتطوير ماكينات صرف الأسمدة بكافة الجمعيات الزراعية التابعة للقطاع، لتصبح جاهزة تماماً للعمل لصرف المقررات السمادية الصيفية للمزارعين دون عقبات، فضلا عن مواصلة متابعة عمليات حصاد محصول بنجر السكر بمراقبات الدقهلية، وصان الحجر، وسهل الحسينية، بالإضافة الى الانتهاء من زراعات محصول الطماطم الصيفي بمراقبة الدقهلية.

الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة جمعيات

وأشار إلى الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة جمعيات: تعمير الصحاري، السرور، زراعيين الإسماعيلية بمراقبة الإسماعيلية، لافتا الى المضي في تقنين أوضاع المشترين الصادر لهم قرارات إلغاء انتفاع، حيث تم تقدير قيمتها المالية بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة للقرارات الواردة.

وأكد فوزي متابعة أعمال المتغيرات المكانية بقري وسط الدلتا، وتذليل العقبات أمام مسؤولي المنظومة، فضلاً عن الانتهاء من إنجاز جميع طلبات معاش "تكافل وكرامة" الواردة من مديريات الشؤون الاجتماعية، لافتا إلى تكثيف التواجد الميداني لنقل التوصيات الفنية الحديثة للمزارعين لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ 16 ندوة إرشادية موسعة تناولت عدة مجالات هامة أبرزها: خدمة محصول العنب، الأسس الفنية لزراعة محصول القطن لتحقيق أفضل إنتاجية، الاستعدادات اللوجستية لزراعة محصول السمسم، زراعة النباتات الطبية والعطرية، إدارة البساتين والفاكهة، وندوات خاصة بكيفية التعامل مع التقلبات الجوية والتغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل.

وأضاف أنه تم أيضا تنظيم ٢٢ يوماً حقلياً و٣٠ تجمعاً إرشادياً بمراقبتي الدقهلية، وغرب النوبارية، وجنوب وغرب التحرير، والتي ركزت على تقديم الدعم الفني المباشر لمحاصيل (الطماطم، البطاطس، الموالح، والأرز).