أعلن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة الفيحاء اليوم في ختام منافسات دوري روشن للمحترفين لموسم 2025/2026.ويلاقي فريق الهلال نظيره فريق الفيحاء اليوم الخميس، في جولة حسم لقب بطولة الدوري السعودي لموسم 2025/26.

ويدخل فريق الهلال المباراة يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة بينما يحتل فريق الفيحاء المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في جولة الحسم

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - متعب الحربي - ناصر الدوسري.

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم - ماركوس ليوناردو - سلطان مندش.

