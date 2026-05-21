ماركوس اساسيًا.. تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الفيحاء في جولة الحسم بالدوري السعودي
كتب : محمد الميموني
فريق الهلال السعودي
أعلن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة الفيحاء اليوم في ختام منافسات دوري روشن للمحترفين لموسم 2025/2026.ويلاقي فريق الهلال نظيره فريق الفيحاء اليوم الخميس، في جولة حسم لقب بطولة الدوري السعودي لموسم 2025/26.
ويدخل فريق الهلال المباراة يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة بينما يحتل فريق الفيحاء المركز العاشر برصيد 38 نقطة.
تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في جولة الحسم
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - متعب الحربي - ناصر الدوسري.
خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي سافيتش.
خط الهجوم: مالكوم - ماركوس ليوناردو - سلطان مندش.
