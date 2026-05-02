أعلنت وزارة الدفاع الوطني في تايوان رصد 29 طائرة عسكرية صينية وست سفن حربية وسفينتين رسميتين في محيط الجزيرة خلال الفترة بين صباح الجمعة وصباح السبت، في مؤشر على تصاعد النشاط العسكري الصيني.

وأوضحت الوزارة أن 15 طائرة عبرت الخط الفاصل، ودخلت مناطق تحديد الدفاع الجوي في الشمال والوسط والجنوب الغربي لتايوان، في تحرك وصف بأنه تصعيدي.

وردت تايوان على هذه التحركات بنشر طائرات وسفن حربية إضافة إلى أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، وفق ما أورده موقع تايوان نيوز.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت منذ بداية الشهر الجاري 29 طائرة عسكرية صينية وثماني سفن في محيط الجزيرة.

ولفتت إلى أن الصين كثفت منذ سبتمبر عام 2020 استخدام ما يعرف بتكتيكات المنطقة الرمادية، من خلال زيادة تدريجية في أعداد الطائرات والسفن العاملة حول تايوان.

ويعرّف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هذه التكتيكات بأنها سلسلة من التحركات التي تتجاوز الردع التقليدي، وتهدف إلى تحقيق أهداف أمنية دون اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية المباشرة على نطاق واسع.