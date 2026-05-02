شركة طيران أمريكية تستعد لوقف عملياتها وسط أزمة مالية وضغوط الوقود

كتب : وكالات

10:27 ص 02/05/2026

سبيريت تستعد لوقف عملياتها

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن شركة الخطوط الجوية الأمريكية سبيريت تستعد لإيقاف عملياتها اليوم، بعد عدم حصولها على دعم حكومي في ظل أزمتها المالية.
وأوضحت الوكالة أن الشركة واجهت إجراءات إفلاس مرتين خلال أقل من عامين، في وقت تزايدت فيه الضغوط عليها نتيجة ارتفاع أسعار وقود الطائرات المرتبطة بالحرب في إيران.
ونقلت الوكالة عن محامي الشركة أن نحو 17 ألف وظيفة قد تتأثر بإعلان إفلاسها، في حال المضي قدماً في قرار وقف العمليات.

