ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

10:31 ص 02/05/2026

أسعار الدواجن والبيض

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم السبت 2-5-2026، بينما انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 114.94 جنيه، بزيادة 4.27 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 99.82 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 128.47 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 120.03 جنيه، بتراجع 10.46 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 124.88 جنيه، بتراجع 11.66 جنيه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل انتهت رحلة الشحات مع الأهلي؟ تفاصيل
رياضة محلية

هل انتهت رحلة الشحات مع الأهلي؟ تفاصيل
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية

صور.. استخراج سكين من قاع جمجمة سيدة بطواري قصر العيني
أخبار مصر

صور.. استخراج سكين من قاع جمجمة سيدة بطواري قصر العيني

موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاعين العام والخاص
أخبار مصر

موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاعين العام والخاص
بـ "التلاتة يا حبيبي".. سما المصري تحتفل بفوز النادي الأهلي على الزمالك
زووم

بـ "التلاتة يا حبيبي".. سما المصري تحتفل بفوز النادي الأهلي على الزمالك

