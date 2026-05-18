فيديو هدف آرسنال في مرمى بيرنلي في الدوري الإنجليزي

في مباراة درامية ومتوترة للغاية، فاز أرسنال على بيرنلي، وحصد الـ 3 نقاط في صراع التتويج بالـ الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أنه للمرة الأولى منذ 22 سنة، يتصدر اللقب قبل جولتين من النهاية.

فاز آرسنال على بيرنلي بهدف سجلة هافرتز برأسية في الشوط الأول الدقيقة 37، ليحافظ على صدارة الدوري، متقدما بفارق 5 نقاط على مان سيتي الذي سيواجه بورنموث غدًا.

تشكيل آرسنال ضد بيرنلي

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: حراسة المرمى: ديفيد رايا، خط الدفاع: كريستيان موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري، خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، إيبريتشي إيزي، خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافرتز، لياندرو تروسارد.

مجريات مباراة آرسنال ضد بيرنلي

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: فلورنتينو لاعب أرسنال يطلق تسديدة قوية.

الدقيقة6: يحاول رايس التمرير في وسط ملعب بيرنلي لكنه يفشل حتى الآن

الدقيقة12: جابرييل يسدد لكن الكرة أعلى المرمى

الدقيقة 13: أرسنال يضغط ويقترب أكثر من تسجيل الهدف الأول

الدقيقة14: القائم يحرم آرسنال من تسجيل الهدف الأول

😱 القائم يتدخل!



القائم يحرم آرسنال من افتتاح التسجيل ⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/OxTMANwnFH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2026

الدقيقة 19: أرسنال يسيطر على المباراة حتى الآن

الدقيقة23: أوديجار وهافرتز يحاولان اختراق الدفاع

الدقيقة 29: بول تيرني لاعب بيرنلي يحصل على بطاقة صفراء

الدقيقة36: ساكا يسقط داخل منطقة الجزاء والفار يرفض احتساب ركلة جزاء

الدقيقة37: هافرتز يسجل هدف أرسنال من رأسية لتصبح النتيجة 1-0

فيديو هدف أرسنال الأول في مرمى بيرنلي

كاي هافيرتس يفتتح التسجيل لآرسنال برأسية محكمة 👌#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/Wmkt93qWUC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2026

الدقيقة44: التمريرة التي سجل منها هافرتز الهدف كانت الأسسيست رقم 50 لـ ساكا في الدوري الإنجليزي

الدقيقة45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

نهاية الشوط الأول: أرسنال ضد بيرنلي: 1-0

إحصائيات الشوط الأول- مباراة أرسنال ضد بيرنلي

أرسنال:

التسديد:1

التصويب على المرمى: 1

صناعة الفرص: 1

الركنيات: 1

الاستحواذ: 72.1%

بيرنلي:

التسديد:2

صناعة الفرص:2

الركنيات:3

الاستحواذ:27.9%

بطاقة صفراء: 1

مجريات الشوط الثاني- أرسنال ضد بيرنلي

انطلقت أحداث الشوط الثاني من مباراة أرسنال وبيرنلي على ملعب الإمارات

الدقيقة46: أرسنال يسيطر على المباراة ويبحث عن تعزيز تقدمه بهدف ثاني

الدقيقة 49: بيرلني يقطع الكرة من إيزي في منتصف الملعب لكن دون جدوى

الدقيقة 53: إيزي يهدر تسجيل هدف في مرمى بيرنلي

الدقيقة55: إيزي في فرصة أخرى خطيرة يسدد الكرة برأسية لكنها في يد حارس مرمى بيرنلي

الدقيقة63: أرسنال يسعى جاهدا لتسجيل هدف ثاني خاصة بعد محاولات بيرنلي الخطيرة

الدقيقة68: حكم المباراة يتجه إلى الفار لاحتمال حصول هافرتز على بطاقة صفراء ثانية

الدقيقة 69: لم يحصل هافرتز على بطاقة صفراء ثانية

الدقيقة73: الجانرز يجري ثلاثة تغييرات؛ هينكابي بدلا من كالافيوري، وفيكتور جيوكيريس بدلا من هافرتز، وسكيلي بدلا من إيزي

الدقيقة 79: أرسنال لا يزال متقدما بهدف على بيرنلي

الدقيقة86: النتيجة تزال كما هي، يبدو أن المباراة ستنتهي بتقدم الجانرز بهدف دون رد

الدقيقة 89: أحداث فوضوية ودرامية في المباراة، سكيلي يحصل على ركلة حرة ينفذها رايس، تأتي الكرة في المرمى يخرجها توانزيبي برأسه، يسددها تروسارد مرة أخرى، لكنها خارج المرمى.

الدقيقة 93: تتوقف المباراة، فيجري آرسنال تبديلات، خرج تروسارد ودخل جابرييل مارتينيلي، وخروج أوديجارد ودخول مارتن زوبيميندي

نتيجة مباراة أرسنال وبيرنلي

فاز أرسنال بهدف دون رد على بيرنلي.

