مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"الفيل على الشجرة".. ملخص فوز أرسنال على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد الهادي

10:14 م 18/05/2026 تعديل في 19/05/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مجريات مباراة آرسنال ضدبيرنلي
  • عرض 14 صورة
    تشكيل بيرنلي
  • عرض 14 صورة
    أرتيتا يتفاعل في مواجهة بيرنلي
  • عرض 14 صورة
    جمهور آرسنال في مباراة بيرنلي
  • عرض 14 صورة
    مباراة أرسنال وبيرنلي
  • عرض 14 صورة
    مباراة أرسنال وبيرنلي
  • عرض 14 صورة
    تشكيل أرسنال
  • عرض 14 صورة
    أحداث مباراة آرسنال وبيرنلي
  • عرض 14 صورة
    أحداث مباراة آرسنال وبيرنلي2
  • عرض 14 صورة
    ساكا في مباراة آرسنال وبيرنلي
  • عرض 14 صورة
    لافتة جمهورآرسنال في مباراة بيرنلي
  • عرض 14 صورة
    احتفال هافرتز لاعب آرسنال بهدفه في مرمى بيرنلي
  • عرض 14 صورة
    هافرتز صاحب هدف تقدم آرسنال على بيرنلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في مباراة درامية ومتوترة للغاية، فاز أرسنال على بيرنلي، وحصد الـ 3 نقاط في صراع التتويج بالـ الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أنه للمرة الأولى منذ 22 سنة، يتصدر اللقب قبل جولتين من النهاية.

فاز آرسنال على بيرنلي بهدف سجلة هافرتز برأسية في الشوط الأول الدقيقة 37، ليحافظ على صدارة الدوري، متقدما بفارق 5 نقاط على مان سيتي الذي سيواجه بورنموث غدًا.

تشكيل آرسنال ضد بيرنلي

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: حراسة المرمى: ديفيد رايا، خط الدفاع: كريستيان موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري، خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، إيبريتشي إيزي، خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافرتز، لياندرو تروسارد.

a1c59425-1d0c-413b-9c47-524bf9089908

مجريات مباراة آرسنال ضد بيرنلي

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: فلورنتينو لاعب أرسنال يطلق تسديدة قوية.

الدقيقة6: يحاول رايس التمرير في وسط ملعب بيرنلي لكنه يفشل حتى الآن

الدقيقة12: جابرييل يسدد لكن الكرة أعلى المرمى

الدقيقة 13: أرسنال يضغط ويقترب أكثر من تسجيل الهدف الأول

الدقيقة14: القائم يحرم آرسنال من تسجيل الهدف الأول

الدقيقة 19: أرسنال يسيطر على المباراة حتى الآن

الدقيقة23: أوديجار وهافرتز يحاولان اختراق الدفاع

الدقيقة 29: بول تيرني لاعب بيرنلي يحصل على بطاقة صفراء

الدقيقة36: ساكا يسقط داخل منطقة الجزاء والفار يرفض احتساب ركلة جزاء

الدقيقة37: هافرتز يسجل هدف أرسنال من رأسية لتصبح النتيجة 1-0

أحداث مباراة آرسنال وبيرنلي2

فيديو هدف أرسنال الأول في مرمى بيرنلي

الدقيقة44: التمريرة التي سجل منها هافرتز الهدف كانت الأسسيست رقم 50 لـ ساكا في الدوري الإنجليزي

الدقيقة45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

نهاية الشوط الأول: أرسنال ضد بيرنلي: 1-0

جمهور آرسنال في مباراة بيرنلي

إحصائيات الشوط الأول- مباراة أرسنال ضد بيرنلي

أرسنال:

التسديد:1

التصويب على المرمى: 1

صناعة الفرص: 1

الركنيات: 1

الاستحواذ: 72.1%

بيرنلي:

التسديد:2

صناعة الفرص:2

الركنيات:3

الاستحواذ:27.9%

بطاقة صفراء: 1

مجريات الشوط الثاني- أرسنال ضد بيرنلي

انطلقت أحداث الشوط الثاني من مباراة أرسنال وبيرنلي على ملعب الإمارات

الدقيقة46: أرسنال يسيطر على المباراة ويبحث عن تعزيز تقدمه بهدف ثاني

الدقيقة 49: بيرلني يقطع الكرة من إيزي في منتصف الملعب لكن دون جدوى

الدقيقة 53: إيزي يهدر تسجيل هدف في مرمى بيرنلي

الدقيقة55: إيزي في فرصة أخرى خطيرة يسدد الكرة برأسية لكنها في يد حارس مرمى بيرنلي

فرصة ضائعة من إيزي لاعب أرسنال

الدقيقة63: أرسنال يسعى جاهدا لتسجيل هدف ثاني خاصة بعد محاولات بيرنلي الخطيرة

الدقيقة68: حكم المباراة يتجه إلى الفار لاحتمال حصول هافرتز على بطاقة صفراء ثانية

الدقيقة 69: لم يحصل هافرتز على بطاقة صفراء ثانية

الدقيقة73: الجانرز يجري ثلاثة تغييرات؛ هينكابي بدلا من كالافيوري، وفيكتور جيوكيريس بدلا من هافرتز، وسكيلي بدلا من إيزي

مايكل أرتيتا في مباراة آرسنال وبيرنلي

الدقيقة 79: أرسنال لا يزال متقدما بهدف على بيرنلي

الدقيقة86: النتيجة تزال كما هي، يبدو أن المباراة ستنتهي بتقدم الجانرز بهدف دون رد

هافرتز صاحب هدف تقدم آرسنال على بيرنلي

الدقيقة 89: أحداث فوضوية ودرامية في المباراة، سكيلي يحصل على ركلة حرة ينفذها رايس، تأتي الكرة في المرمى يخرجها توانزيبي برأسه، يسددها تروسارد مرة أخرى، لكنها خارج المرمى.

الدقيقة 93: تتوقف المباراة، فيجري آرسنال تبديلات، خرج تروسارد ودخل جابرييل مارتينيلي، وخروج أوديجارد ودخول مارتن زوبيميندي

نتيجة مباراة أرسنال وبيرنلي

فاز أرسنال بهدف دون رد على بيرنلي.

اقرأ أيضًا:
بعد اتفاقه مع ريال مدريد.. لماذا يلقب جوزيه مورينيو بـ "كابوس" برشلونة؟

"تلقى تهديدات بالقتل".. أبرز 5 معلومات عن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال ضد بيرنلي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هافرتز نتيجة مباراة أرسنال وبيرنلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد احتفالية "فرحة مصر".. بوسي توجه رسالة لـ انتصار السيسي
زووم

بعد احتفالية "فرحة مصر".. بوسي توجه رسالة لـ انتصار السيسي
20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري
رياضة محلية

20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري
مجدي الجلاد: الخطيب عايز حسام بدري ليه الجمهور يهاجمه؟ فرج عامر يكشف الكواليس
مصراوى TV

مجدي الجلاد: الخطيب عايز حسام بدري ليه الجمهور يهاجمه؟ فرج عامر يكشف الكواليس
"الفيل على الشجرة".. ملخص فوز أرسنال على بيرنلي في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"الفيل على الشجرة".. ملخص فوز أرسنال على بيرنلي في الدوري الإنجليزي
ما هو فيروس إيبولا؟.. أعراضه وطرق الوقاية منه
نصائح طبية

ما هو فيروس إيبولا؟.. أعراضه وطرق الوقاية منه

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

8 جثث و5 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا إطلاق النار العشوائي بأبنوب