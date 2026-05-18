مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

روني يفتح النار على صلاح: كاد أن يفجر قنبلة ولا يستحق مباراة الوداع

كتب : محمد خيري

12:54 م 18/05/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح مع أبناء تامر حسني (1)
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشعل واين روني نجم منتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد السابق، الجدل بتصريحات نارية ضد محمد صلاح، بعدما انتقد موقف نجم ليفربول تجاه مدرب الفريق آرني سلوت، مؤكدًا أنه لا يستحق خوض مباراة الوداع على ملعب “أنفيلد”.

وأعلن صلاح في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد رحلة استمرت 9 سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية، لتكون مواجهة برينتفورد المقبلة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، فرصته الأخيرة لتوديع جماهير الريدز.

تصريحات روني ضد محمد صلاح

وقال روني، في تصريحات نقلها موقع “Sport Bible”، إن ما صدر من صلاح تجاه مدربه لم يكن مناسبًا، معتبرًا أن اللاعب تجاوز الحدود بتلميحاته الأخيرة بشأن أسلوب اللعب داخل الفريق.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق: "صلاح يريد كرة قدم صاخبة بأسلوب يورجن كلوب، لكنني لا أعتقد أنه قادر بدنيًا على مواكبة هذا الإيقاع الآن".

وتابع: "لو كنت مكان آرني سلوت، لما سمحت لصلاح بالمشاركة في المباراة الأخيرة، لقد مررت بتجربة مشابهة مع أليكس فيرجسون عندما تم استبعادي من وداع أولد ترافورد".

وواصل روني هجومه قائلًا: "صلاح كاد أن يفجر قنبلة عندما أظهر عدم ثقته في المدرب، ووضع زملاءه في موقف صعب قبل الموسم المقبل".

مباراة الوداع لصلاح مع ليفربول

وتأتي تصريحات روني في وقت يترقب فيه جمهور ليفربول الظهور الأخير لمحمد صلاح بقميص الفريق، وسط حالة من الانقسام بشأن طريقة رحيله والتصريحات التي أحاطت بمستقبله خلال الأسابيع الماضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح روني ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
شئون عربية و دولية

"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
صور وفيديو.. قطع المرافق عن العقارات المخالفة في هذه الحالات
أخبار مصر

صور وفيديو.. قطع المرافق عن العقارات المخالفة في هذه الحالات
"رأيتهم يحتفلون وأنا أنزف".. لاعب الزمالك ينفجر في وجه حكام نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

"رأيتهم يحتفلون وأنا أنزف".. لاعب الزمالك ينفجر في وجه حكام نهائي الكونفدرالية
موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة
أخبار مصر

موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة
أسرة الفنان محمد الجندي تعلن موعد الجنازة ومكان الدفن
زووم

أسرة الفنان محمد الجندي تعلن موعد الجنازة ومكان الدفن

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور