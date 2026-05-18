روني يفتح النار على صلاح: كاد أن يفجر قنبلة ولا يستحق مباراة الوداع

أشعل واين روني نجم منتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد السابق، الجدل بتصريحات نارية ضد محمد صلاح، بعدما انتقد موقف نجم ليفربول تجاه مدرب الفريق آرني سلوت، مؤكدًا أنه لا يستحق خوض مباراة الوداع على ملعب “أنفيلد”.

وأعلن صلاح في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد رحلة استمرت 9 سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية، لتكون مواجهة برينتفورد المقبلة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، فرصته الأخيرة لتوديع جماهير الريدز.

تصريحات روني ضد محمد صلاح

وقال روني، في تصريحات نقلها موقع “Sport Bible”، إن ما صدر من صلاح تجاه مدربه لم يكن مناسبًا، معتبرًا أن اللاعب تجاوز الحدود بتلميحاته الأخيرة بشأن أسلوب اللعب داخل الفريق.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق: "صلاح يريد كرة قدم صاخبة بأسلوب يورجن كلوب، لكنني لا أعتقد أنه قادر بدنيًا على مواكبة هذا الإيقاع الآن".

وتابع: "لو كنت مكان آرني سلوت، لما سمحت لصلاح بالمشاركة في المباراة الأخيرة، لقد مررت بتجربة مشابهة مع أليكس فيرجسون عندما تم استبعادي من وداع أولد ترافورد".

وواصل روني هجومه قائلًا: "صلاح كاد أن يفجر قنبلة عندما أظهر عدم ثقته في المدرب، ووضع زملاءه في موقف صعب قبل الموسم المقبل".

مباراة الوداع لصلاح مع ليفربول

وتأتي تصريحات روني في وقت يترقب فيه جمهور ليفربول الظهور الأخير لمحمد صلاح بقميص الفريق، وسط حالة من الانقسام بشأن طريقة رحيله والتصريحات التي أحاطت بمستقبله خلال الأسابيع الماضية.