دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

1 1
17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 3
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

وست هام يونايتد

مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد الميموني

05:15 م 17/05/2026

مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا على حساب نوتنجهام فورست بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

وافتتح لوك شاو التسجيل مبكرًا لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، قبل أن يدرك أنتوني موراتو التعادل لفريق نوتنجهام فورست في الدقيقة 53.

ورد مانشستر يونايتد سريعًا عن طريق ماتيوس كونيا، الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 55، قبل أن يعزز بريان مبيومو تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 76.

وفي المقابل، نجح مورجان جيبس وايت في تسجيل الهدف الثاني لنوتنجهام فورست عند الدقيقة 78، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي الخسارة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 43 نقطة في المركز السادس عشر.

4 فرق في منطقة الخطر.. صراع الهبوط يشتعل والاتحاد يقترب من النجاة
التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟
بالصور.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة خلال الفترة الماضية
التعليم العالي: هذا موقفنا من معادلة شهادات الطلاب خارج مصر والتحقوا بمجموع
السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات
