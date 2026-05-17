"خسارة قاسية".. أول تعليق من معتمد جمال عقب ضياع لقب الكونفدرالية الإفريقية

دخل محمد شحاتة لاعب وسط نادي الزمالك في نوبة حزن وبكاء عقب إهدار ركلة الترجيح الثامنة لفريقه أمام اتحاد العاصمة بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ماذا فعل محمد شحاتة بعد إهدار ركلات الجزاء بنهائي الكونفدرالية؟

وكان الوقت الأصلي لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة قد انتهي بفوز الأبيض بهدف دون رد، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1_1، ويتجه الفريقان لركلات الترجيح.



الزمالك سجل 7 ركلات ترجيح وأهدر محمد شحاتة الركلة الثامنة، ليخسر الأبيض لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لصالح الفريق الجزائري.

محمد شحاتة يدخل في نوبة بكاء

بعد إهدار شحاتة لركلة الترجيح وضياع اللقب، دخل في نوبة بكاء، ليتجه زميله عبدالله السعيد ويقوم بمواساته خاصة في ظل مروره بظروف صعبة عقب وفاة والده منذ أيام.

