شهد الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026، العديد من الأحداث المثيرة للجدل.

وكان الشوط الأول من مباراة الفارس الأبيض واتحاد العاصمة، انتهى بتقدم الأبيض بهدف دون مقابل أحرزه عدي الدباغ لاعب الزمالك.

اشتباك جمهور اتحاد العاصمة مع الأمن في ستاد القاهرة

والإثارة الكبيرة التي تشهدها المباراة على أرضية الملعب، كان لها تأثير كبير على الجماهير في المدرجات، حيث دخل جماهير نادي الزمالك واتحاد العاصمة، في مشادة قوية بمدرجات ستاد القاهرة الدولي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الزمالك واتحاد العاصمة، انتهت لصالح الفريق الجزائري، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجزائر.

وحال تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم، على حساب اتحاد العاصمة، سيتوج بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه.

ويطمح الفارس الأبيض في زيادة عدد ألقابه بالبطولة، إلى 3 ألقاب حيث توج باللقب في مناسبتين من قبل عامي 2019-2024.

