النصر السعودي يتلقى الهزيمة أمام جامبا أوساكا بنهائي أبطال آسيا 2

أول رد فعل من محمد شحاتة بعد إهدار ركلة الجزاء بـ نهائي الكونفدرالية

تلقى فريق النصر السعودي الهزيمة أمام نظيره جامبا أوساكا الياباني، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وأحرز هدف جامبا أوساكا الوحيد في اللقاء وهدف الفوز، اللاعب دينيز هاميت في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

واستمر لاعبي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في محاولات مستمرة لتسجيل هدف التعادل، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك على الرغم من كثرة الفرص، التي أتيحت للفريق.

مشوار النصر السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا 2

وكان النصر السعودي تأهل إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على حساب الأهلي القطري، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى الجانب الآخر، صعد جامبا أوساكا إلى الدور ذاته، عقب الفوز على بانكوك يونايتد التايلاندي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة النصر المقبلة بالدوري السعودي

ويستعد النصر لملاقاة ضمك يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ34 بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وحال تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على حساب ضمك يوم الخميس المقبل، سيضمن حصد لقب النسخة الحالية من البطولة.

