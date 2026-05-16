انتهي الشوط الثاني والوقت الأصلي من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة، بتقدم الزمالك بهدف نظيف في اياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بهذه النتيجة، يصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب التعادل الإيجابي 1_1، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح مباشرة لحسم بطل كأس الكونفدرالية.

أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة



بدأ الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بهجوم سريع لصالح اتحاد العاصمة، بعدما انفرد اللاعب احمد الخالدي في الدقيقة 47 وسدد كرة كرة مرت بجوار مرمي الزمالك.



الدقيقة 54 شهدت هجمة منظمة للضيوف اتحاد العاصمة انتهت بتسديدة صاروخية من الخالد من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم ومرت بسلام علي الحارس محمد عواد.

الدقيقة 59 شهدت اجراء تغييران لصالح نادي الزمالك بنزول كل من محمد السيد وسيف الدين الجزيري، بدلا من ادم كايد وشيكو بانزا.



الدقيقة 62 شهدت هجمة خطيرة لصالح اتحاد العاصمة بتسديدة من الجهة اليمني سددها الخالدي مرت بجوار مرمي عواد.



الدقيقة 64 حصل عبدالله السعيد علي بطاقة صفراء بعد اعتراض علي قرار الحكم بعدم اشهار بطاقة صفراء للاعب اتحاد العاصمة عقب تدخله العنيف علي محمد السيد لاعب الزمالك.

الدقيقة 67 أهدر اتحاد العاصمة فرصة هدف محقق بعد دربكة داخل منطقة جزاء الزمالك وتشتيت خاطئ لمدافعي الزمالك سددها الخالدي أعلي مرمي الزمالك.

الدقيقة 77 واصل فريق اتحاد العاصمة ضغطه المتواصل علي الزمالك لادراك هدف التعادل.

الدقيقة 82 أجري الزمالك تغيريين بخروج عدي الدباغ وأحمد فتوح ونزول ناصر منسي وأحمد إيشو.

الدقيقة 85 أهدر الزمالك فرصة تسجيل الهدف الثاني عن طريق ناصر منسي بعد رأسية خطيرة سددها ناحية المرمي وتصدي لها حارس اتحاد العاصمة بصعوبة.

