توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بلقب كأس الاتحاد عقب الفوز على حساب نظيره تشيلسي اليوم السبت، بنتيجة هدف دون مقابل.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش بشكل أساسي رفقة السيتي، ليحصد ثاني ألقابه مع الفريق خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وبهذا الفوز رفع فريق مان سيتي، عدد ألقابه في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى 8 ألقاب في البطولة، حيث سبق له التتويج باللقب في 7 مناسبات من قبل.

ويذكر أن هذا اللقب، يعد الثاني للنجم المصري عمر مرموش مع مان سيتي، بعدما توج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في وقت سابق "كاراباو".

والجدير بالذكر أن بطولة كأس الرابطة، تعد البطولة رقم 20، التي يحصل عليها المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مع مان سيتي، منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

