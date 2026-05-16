الدوري السعودي

الهلال

2 0
19:05

نادي نيوم

الدوري السعودي

أهلي جدة

0 0
21:00

الخلود

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

1 0
21:00

اتحاد العاصمة

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتوج بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي

كتب : يوسف محمد

07:12 م 16/05/2026 تعديل في 07:16 م
توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بلقب كأس الاتحاد عقب الفوز على حساب نظيره تشيلسي اليوم السبت، بنتيجة هدف دون مقابل.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش بشكل أساسي رفقة السيتي، ليحصد ثاني ألقابه مع الفريق خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وبهذا الفوز رفع فريق مان سيتي، عدد ألقابه في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى 8 ألقاب في البطولة، حيث سبق له التتويج باللقب في 7 مناسبات من قبل.

ويذكر أن هذا اللقب، يعد الثاني للنجم المصري عمر مرموش مع مان سيتي، بعدما توج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في وقت سابق "كاراباو".

والجدير بالذكر أن بطولة كأس الرابطة، تعد البطولة رقم 20، التي يحصل عليها المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مع مان سيتي، منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

بين الدبلوماسية والهجمات العسكرية.. انقسام داخل إدارة ترامب بشأن التعامل
فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
شعبة القصابين: الجزار مش عارف يعيش وهامش ربحه لا يتجاوز 7%
"حضور كبير".. جماهير الزمالك تزين مدرجات ستاد القاهرة لدعم اللاعبين في
الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
