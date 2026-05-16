جماهير الزمالك بكفر الشيخ تتحرك إلى استاد القاهرة لدعم فريقها في نهائي الكونفدرالية -صور

كتب : إسلام عمار

04:34 م 16/05/2026
    تجمع ترحال الزمالك بناحية قناطر ادفينا
    صورة اخرى من التجمع أمام المسجد الابراهيمي
    جمتاهير الزمالك من أمام قناطر ادفينا بمطوبس
    سيلفي مع ترحال الزمالك
    شباب ترحال الزمالك
    ترحال الزمالك من أمام قناطر ادفينا

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حالة من الحماس الشديد مع انطلاق مجموعات "ترحال جماهير نادي الزمالك" من مختلف مراكز المحافظة، متوجهين إلى استاد القاهرة الدولي لمؤازرة الفريق الأبيض في موقعة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

أعلام وهتافات في طريق العاصمة

ورفع مشجعو القلعة البيضاء أعلام ناديهم وشاراته، ورددوا الهتافات الحماسية والأغاني الزملكاوية أثناء تحرك الحافلات من كفر الشيخ باتجاه القاهرة، وسط أجواء مليئة بالتفاؤل والثقة في قدرة الفارس الأبيض على تخطي عقبة بطل الجزائر وحصد اللقب الأفريقي.

ترقب لموقعة الحسم

ويترقب عشاق الكرة الأفريقية والمصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع الزمالك واتحاد العاصمة مساء اليوم، حيث يدخل الزمالك اللقاء بروح قتالية تحت ضغط ضرورة التعويض والانتصار، بعدما انتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب "5 يوليو" بالجزائر بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

موعد المباراة والزحف الجماهيري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتضنها استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري غفير يسعى ليكون اللاعب رقم 1 في قيادة الزمالك نحو منصة التتويج القارية.

