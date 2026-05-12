الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

"لقاءات الحسم".. المباريات المتبقية لأرسنال ومان سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

01:49 ص 12/05/2026
    لاعبي أرسنال (2)
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
    أرسنال
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (1)
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد
    مباراة مان سيتي وأرسنال (7) (1)
    مباراة مان سيتي وأرسنال (2) (1)
    مباراة مان سيتي وأرسنال (10) (1)
    مباراة مان سيتي وأرسنال (3) (1)
    مباراة مان سيتي وأرسنال (6) (1)

تشهد بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج خلال الموسم الحالي 2025-2026، منافسة قوية على حصد لقب البطولة، بين فريقي مان سيتي وأرسنال.

ويحتل فريق أرسنال حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 79 نقطة جمعهم من 36 مباراة بالمسابقة، فيما يأتي فريق مان سيتي في المركز الثاني برصيد 74 نقطة جمعهم من 35 مباراة.

مباريات أرسنال المتبقية في الدوري

ويتبقى لأرسنال مباراتين في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، أمام كلا من بيرنلي يوم 18 مايو الجاري، كريستال بالاس يوم 24 من الشهر ذاته.

وحال تمكن أرسنال من تحقيق الفوز في المباراتين، سيضمن حصد لقب النسخة الحالية من البطولة، دون النظر إلى نتائج منافسه المباشر مان سيتي.

مباريات مان سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر يتبقى لفريق مان سيتي 3 مباريات بالمسابقة، أمام كل من، كريستال بالاس غدا الأربعاء، بورنموث يوم 19 مايو الجاري وسيختتم مبارياته في المسابقة، بمواجهة فريق أستون فيلا يوم 24 من الشهر ذاته.

ويحتاج مان سيتي لتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، مع انتظار تعثر أرسنال في مباراة على الأقل من المباراتين المقبلتين، لضمان حصد لقب البريميرليج.

والجدير بالذكر أن فريق مان سيتي يستعد لملاقاة نظيره كريستال بالاس غدا الأربعاء 13 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

