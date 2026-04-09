الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

1 3
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 0
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

3 0
21:00

الكمار

مفاجأة.. إقصاء مصطفي عسل من نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

كتب : وائل توفيق

10:04 م 09/04/2026 تعديل في 10:05 م

مصطفى عسل

في مفاجأة غير متوقعة، نجح اللاعب البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثاني عالميًا، في تحقيق فوز مهم على المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، بعد مباراة قوية ومتكافئة بين الطرفين.

وحسم دييجو إلياس المواجهة بنتيجة 3-2، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-6 لصالح إلياس، 11-2 لعسل، 11-9 لعسل، 11-8 لإلياس، 11-8 لإلياس، ليخطف بطاقة التأهل بعد أداء مميز وقوة ذهنية كبيرة.

وبهذا الفوز، يتأهل دييجو إلياس، المصنف الثاني عالميًا، إلى المباراة النهائية، حيث ينتظر الفائز من مواجهة يوسف إبراهيم، المصنف السابع عالميًا، او محمد زكريا، المصنف الثامن عالميًا، في لقاء مرتقب لحسم لقب البطولة.

مصطفى عسل بطولة الجونة للإسكواش

سؤال سري في "ندوة" يكشف واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي" بالعمرانية ..ما القصة؟
سؤال سري في "ندوة" يكشف واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي" بالعمرانية ..ما القصة؟
"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
ميلانيا ترامب تنفي علاقتها بإبستين وتدعو إلى عقد جلسة استماع في الكونجرس
ميلانيا ترامب تنفي علاقتها بإبستين وتدعو إلى عقد جلسة استماع في الكونجرس
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
قرار صادم من فيفا تجاه حكم نهائي المغرب والسنغال 2025
قرار صادم من فيفا تجاه حكم نهائي المغرب والسنغال 2025

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات