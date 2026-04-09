في مفاجأة غير متوقعة، نجح اللاعب البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثاني عالميًا، في تحقيق فوز مهم على المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، بعد مباراة قوية ومتكافئة بين الطرفين.

وحسم دييجو إلياس المواجهة بنتيجة 3-2، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-6 لصالح إلياس، 11-2 لعسل، 11-9 لعسل، 11-8 لإلياس، 11-8 لإلياس، ليخطف بطاقة التأهل بعد أداء مميز وقوة ذهنية كبيرة.

وبهذا الفوز، يتأهل دييجو إلياس، المصنف الثاني عالميًا، إلى المباراة النهائية، حيث ينتظر الفائز من مواجهة يوسف إبراهيم، المصنف السابع عالميًا، او محمد زكريا، المصنف الثامن عالميًا، في لقاء مرتقب لحسم لقب البطولة.

