الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

هانيا الحمامي تصعد لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

كتب : وائل توفيق

08:20 م 09/04/2026

هانيا الحمامي وأمينة عرفة

في مواجهة قوية، نجحت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، في تحقيق فوز مستحق على مواطنتها أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا، بعد أداء مميز سيطرت خلاله على مجريات اللقاء.

وحسمت هانيا الحمامي المباراة بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-8، 11-7، 11-6، لتتأهل المصنفة الأولى عالميًا إلى المباراة النهائية عن جدارة على حساب المصنفة الثالثة عالميًا.

وبهذا الفوز، تضرب هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، موعدًا في النهائي مع الفائزة من مواجهة نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، وأوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، في لقاء مرتقب لحسم لقب البطولة.

هانيا الحمامي أمينة عرفة بطولة الجونة للإسكواش

لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
قرار صادم من فيفا تجاه حكم نهائي المغرب والسنغال 2025
تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات