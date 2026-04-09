هانيا الحمامي تصعد لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

في مواجهة قوية، نجحت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، في تحقيق فوز مستحق على مواطنتها أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا، بعد أداء مميز سيطرت خلاله على مجريات اللقاء.

وحسمت هانيا الحمامي المباراة بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-8، 11-7، 11-6، لتتأهل المصنفة الأولى عالميًا إلى المباراة النهائية عن جدارة على حساب المصنفة الثالثة عالميًا.

وبهذا الفوز، تضرب هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، موعدًا في النهائي مع الفائزة من مواجهة نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، وأوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، في لقاء مرتقب لحسم لقب البطولة.

