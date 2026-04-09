تحدث محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، عن آخر مستجدات بطولة الجونة للإسكواش، والتي تستضيفها المدينة في الفترة الحالية.

تصريحات محمد عامر عن بطولة الجونة للإسكواش

قال محمد عامر: "البطولة دي نسختها الـ14، واكتسبنا خبرة كبيرة جدا في تنظيم البطولات العالمية، هذه بطولة رياضية، ولدينا فعاليات كثيرة جدا سواء فنية او ثقافية او ترفيهية، وكل عام نركز على تطوير تلك الفعاليات".

وتابع: "عندما يكون لدنيا بطولة محلية بنخليها اقليمية ولو اقليمية بنخليها دولية بالشراكات مع القطاعات الخاصة والحكومية التي تسهل علينا الكثير".

وواصل محمد عامر: "الجونة تستضيف 60 فعالية في العام، منها فعاليات كبيرة جدا مثل الجونة سكواش".

واختتم: "هذه البطولات تجعل هناك حالة رواج سياحي كبير جدا على المدينة ومحافظة البحر الأحمر ولمصر عامة".

