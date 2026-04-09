مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

جميع المباريات

الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة يتحدث عن بطولة الإسكواش وآخر المستجدات

كتب : وائل توفيق

08:35 م 09/04/2026

محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، عن آخر مستجدات بطولة الجونة للإسكواش، والتي تستضيفها المدينة في الفترة الحالية.

تصريحات محمد عامر عن بطولة الجونة للإسكواش

قال محمد عامر: "البطولة دي نسختها الـ14، واكتسبنا خبرة كبيرة جدا في تنظيم البطولات العالمية، هذه بطولة رياضية، ولدينا فعاليات كثيرة جدا سواء فنية او ثقافية او ترفيهية، وكل عام نركز على تطوير تلك الفعاليات".

وتابع: "عندما يكون لدنيا بطولة محلية بنخليها اقليمية ولو اقليمية بنخليها دولية بالشراكات مع القطاعات الخاصة والحكومية التي تسهل علينا الكثير".

وواصل محمد عامر: "الجونة تستضيف 60 فعالية في العام، منها فعاليات كبيرة جدا مثل الجونة سكواش".

واختتم: "هذه البطولات تجعل هناك حالة رواج سياحي كبير جدا على المدينة ومحافظة البحر الأحمر ولمصر عامة".

إقرأ أيضًا:
"سلوت المهرج".. كيف علقت جماهير ليفربول على تهميش محمد صلاح أمام باريس؟

الأزمة مستمرة.. خطوة تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة

بطولة الجونة للإسكواش محمد عامر

أحدث الموضوعات

الإيجار القديم.. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء إلى المستأجرين
أخبار مصر

الإيجار القديم.. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء إلى المستأجرين
ثالث سبب للوفاة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
جامعات ومعاهد

ثالث سبب للوفاة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل

نتنياهو: أبرمت 4 اتفاقيات سلام مع دول عربية.. ولن نوقف القتال في لبنان
شئون عربية و دولية

نتنياهو: أبرمت 4 اتفاقيات سلام مع دول عربية.. ولن نوقف القتال في لبنان

مي كساب تروج لـ "اللعبة 5" قبل عرضه..وتعلق على بوسترها بالمسلسل
زووم

مي كساب تروج لـ "اللعبة 5" قبل عرضه..وتعلق على بوسترها بالمسلسل

"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
رياضة عربية وعالمية

"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل

أخبار

المزيد

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات