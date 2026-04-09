قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيع عقوبة الإيقاف لمدة عامين على قائد نهضة بركان، حمزة الموساوي، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة.

حرمان حمزة الموساوي من جميع الأنشطة القارية والدولية

وأوضح موقع achtari24 المغربي أن القرار يتضمن حرمان اللاعب من المشاركة في كافة المسابقات والأنشطة التي ينظمها كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم.

سبب إيقاف اللاعب حمزة الموساوي

تعود الواقعة إلى خضوع اللاعب لفحوصات منشطات خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا، وتحديدًا في مواجهة الهلال السوداني ضمن الدور ربع النهائي، حيث كشفت النتائج عن وجود مادة محظورة، لتبدأ بعدها الجهات المختصة تحقيقًا انتهى بإصدار العقوبة.

أكدت لجنة الانضباط، برئاسة عثمان كين، أن اللاعب لم يحصل على ترخيص للاستخدام العلاجي، وهو ما أدى إلى توقيع عقوبة الإيقاف لعامين، مع منحه حق الطعن على القرار.

