قال العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري، إن إسرائيل هي من أعلنت أن لبنان غير مشمول بالاتفاق، فيما استجابت الولايات المتحدة لرغبتها وأكدت أن لبنان خارج إطار التفاهم، بينما تصر إيران على أن جميع الجبهات مشمولة به.

وأضاف "سريوي"ـ خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن الهدف الأساسي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو تخريب الاتفاق، لأنه لم يكن راضيًا عنه منذ البداية، موضحًا أن هناك استعدادات إسرائيلية كبيرة للمشاركة في قصف منشآت الطاقة.

وتابع أن إسرائيل، حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، قصفت منشآت الطاقة في إيران، مما يعكس إصرارها على إفشال أي تفاهم سياسي، مؤكدًا أنها لا تريد للحرب أن تتوقف، بل تسعى إلى إطالة أمدها.

وأشار إلى أن إسرائيل تعتبر أنها نجحت في جر الولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة مع إيران، رغم أن الداخل الإسرائيلي يشهد هجومًا كبيرًا على نتنياهو.

وشدد على أن المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها يائير لابيد، إضافة إلى الصحافة الإسرائيلية، اتهمت نتنياهو بالفشل الذريع في هذه الحرب، مؤكدًا أن إيران لم تغلق مضيق هرمز طالما استمرت الاعتداءات، معتبرة أن من خرق الاتفاق حتى الآن هما الولايات المتحدة وإسرائيل.

