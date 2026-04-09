تقدم نادي برشلونة بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على خلفية القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



تفاصيل شكوى برشلونة لـ يويفا



وقال النادي في بيانه: "أن التحكيم كان مخالفاً للوائح المعمول بها مما أثر بشكل مباشر على مجريات المباراة ونتيجتها".



وأشار البيان إلى واقعة محددة في الدقيقة 54، إذ لمس أحد لاعبي أتلتيكو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء عقب استئناف اللعب دون أن يحتسب ركلة جزاء لصالح برشلونة.



وأضاف: " أن خطأ تقنية الفيديو المساعد كان خطأ جسيماً، وطلب النادي إجراء تحقيق رسمي والاطلاع على تسجيلات الحكم".



وأكد النادي أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها خاصة وأن الفريق تعرض سابقاً لقرارات تحكيمية غير مفهومة في النسخ الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وهو ما تسبب في حرمانه من المنافسة بشكل عادل مع بقية الأندية.



نتيجة مباراة برشلونة



وكان برشلونة خسر على أرضه أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 0-2 في مباراة الذهاب، والتي شهدت الواقعة المثيرة للجدل بعد مرور 8 دقائق من الشوط الثاني عندما مرر حارس أتلتيكو خوان موسو كرة من ركلة مرمى إلى زميله المدافع مارك بوبيل، الذي لعب الكرة بيده دون تدخل الحكم الروماني استيفان كوفاتش أو تقنية الفيديو المساعد.



موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد المقبلة



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.