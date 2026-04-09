سياسة القاهرة توضح موقف الامتحانات خلال أعياد المسيحيين

قرار عاجل من "سياسة واقتصاد" القاهرة بشأن الامتحانات أثناء أعياد المسيحيين

كتب : عمر صبري

09:41 م 09/04/2026

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

أكدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة احترامها لأعياد الأخوة المسيحيين، التزامًا بتوجه مجلس جامعة القاهرة الراسخ في هذا الشأن، والذي تبدّى جليًا في جلسته المنعقدة في يناير الماضي.

أوضحت الكلية، خلال بيان صحفي، أن قرار مجلس الجامعة ينص على مراعاة عدم عقد امتحانات خلال إجازات الأعياد، وهو ما أكدت عليه كلية الاقتصاد بعدم عقد امتحانات أو تسجيل الحضور والغياب يوم الأحد 12 أبريل الجاري، مراعاة لعيد الشعانين.

وأكدت أن الإعلان الخاص باستمرار المحاضرات يوم الأحد 12 أبريل لا يخاطب الأخوة المسيحيين، وإنما جاء مراعاة لقِصر مدة الفصل الدراسي الثاني وكثرة الإجازات والانقطاعات خلاله.

