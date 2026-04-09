أكدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة احترامها لأعياد الأخوة المسيحيين، التزامًا بتوجه مجلس جامعة القاهرة الراسخ في هذا الشأن، والذي تبدّى جليًا في جلسته المنعقدة في يناير الماضي.

سياسة القاهرة توضح موقف الامتحانات خلال أعياد المسيحيين

أوضحت الكلية، خلال بيان صحفي، أن قرار مجلس الجامعة ينص على مراعاة عدم عقد امتحانات خلال إجازات الأعياد، وهو ما أكدت عليه كلية الاقتصاد بعدم عقد امتحانات أو تسجيل الحضور والغياب يوم الأحد 12 أبريل الجاري، مراعاة لعيد الشعانين.

وأكدت أن الإعلان الخاص باستمرار المحاضرات يوم الأحد 12 أبريل لا يخاطب الأخوة المسيحيين، وإنما جاء مراعاة لقِصر مدة الفصل الدراسي الثاني وكثرة الإجازات والانقطاعات خلاله.

5% مصابون قبل سن الـ45.. أسباب وعلاج الشلل الرعاش

تقدمت 5 مراكز.. تعرف على ترتيب جامعة القاهرة في تصنيف THE 2026