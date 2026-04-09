إعلام عبري: المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن الثلاثاء

كتب : عبدالله محمود

09:52 م 09/04/2026

محادثات إسرائيلية لبنانية مرتقبة في واشنطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، بأن المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلاً عن مصادر، أنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية مطلع الأسبوع المقبل.

سفير إسرائيل لدى أمريكا يقود محادثات لبنان

وأضافت الصحيفة العبرية، أن المفاوضات ستعقد بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن بوساطة السفير، مشيرة إلى أن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة سيقود المفاوضات المتعلقة بلبنان، وفقا لمصدر إسرائيلي.

وأكد مصدر إسرائيلي، لشبكة "آي نيوز" الإسرائيلية، أن المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن من أجل إرساء السلام.

وقال نتنياهو إن المفاوضات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإرساء السلام بين إسرائيل ولبنان.

"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
هل تتأثر دور العرض السينمائي بقرار تعديل مواعيد الغلق؟
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة يتحدث عن بطولة الإسكواش وآخر المستجدات

