محادثات إسرائيلية لبنانية مرتقبة في واشنطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، بأن المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلاً عن مصادر، أنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية مطلع الأسبوع المقبل.

سفير إسرائيل لدى أمريكا يقود محادثات لبنان

وأضافت الصحيفة العبرية، أن المفاوضات ستعقد بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن بوساطة السفير، مشيرة إلى أن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة سيقود المفاوضات المتعلقة بلبنان، وفقا لمصدر إسرائيلي.

وأكد مصدر إسرائيلي، لشبكة "آي نيوز" الإسرائيلية، أن المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن من أجل إرساء السلام.

وقال نتنياهو إن المفاوضات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإرساء السلام بين إسرائيل ولبنان.