أعلن نادي ليفربول مساء اليوم الخميس رحيل مدافعه الإسكتلندي آندي روبرتسون عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري بعد قضائه تسع سنوات داخل أسوار ملعب الأنفليد، ليصبح بذلك ثاني الراحلين عن الريدز بعد الدولى المصري محمد صلاح.

ليفربول يودع مدافعه الإسكتلندي

وكتب النادي في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "بعد تسع مواسم ناجحة للغاية سيغادر قائد إسكتلندا النادي عند انتهاء عقده هذا الصيف،كأحد أساطير ليفربول، بعد أن لعب دوراً أساسياً في نجاحات الفريق خلال السنوات الأخيرة وخاض 373 مباراة مع الريدز".

وأضاف البيان:"انضم روبرتسون إلى ليفربول قادماً من هال سيتي في 2017، وحقق مع الفريق لقبين للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الدرع الخيرية".

وجهة روبرتسون المقبلة في الصيف

كان اللاعب ارتبط في يناير الماضي بانتقال محتمل إلى توتنهام هوتسبير، إلا أن المحادثات لم تسفر عن أي اتفاق وانتهت دون إتمام الصفقة.

كما يرأس اللاعب خلال الفترة الأخيرة قائمة اهتمامات كلاً من وتنهام وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس ونابولي لضمه في الموسم المقبل.

تصريحات مدافع ليفربول

قال روبرتسون عن رحيله في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"لقد حصلت على فرص للرحيل لكنني لم أستغلها، لأنني أرى أن مغادرة النادي أمر صعب للغاية ولن أغير ذلك مقابل أي شيء في العالم".

وأضاف:"أتذكر كل لحظاتي الرائعة مع ليفربول لقد وضعت قلبي وروحي لمدة تسع سنوات، ولا أندم على أي شيء هنا نضجت كثيراً كرجل وشخص وعشت تجربة مذهلة مع النادي وجماهيره".

وأشار روبرتسون إلى هدفه قبل نهاية الموسم:"نسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، ونريد تحويله لنهاية إيجابية رغم ما حصل، أعلم أن رحلتي المذهلة هنا تقترب من النهاية قد ترونني أبكي أمام الكاميرا مع اقتراب نهاية الموسم".

