يلاقي فريق باريس سان جيرمان بنظيره الإنجليزي ليفربول، اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل، ضمن مواجهات ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب بارك دي برانس معقل باريس سان جيرمان.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول

ومن المقرر أن تنقل مباراة باريس سان جيرمان وليفربول عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتبث المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 1".

موعد إياب مباراة باريس سان جيرمان وليفربول

ومن المقرر أن يلاقي باريس سان جيرمان وليفربول، يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل الجاري، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.