بسبب غلاء أسعار الوقود.. شركات طيران بريطانية تلغي بعض الرحلات

كتب : مصراوي

05:12 ص 08/04/2026

شركة خطوط الطيران البريطانية

وكالات

بدأت شركات الخطوط الجوية البريطانية، إلغاء بعض الرحلات داخل البلاد بسبب غلاء أسعار الوقود، وفقا لما أفادت به صحيفة "تلجراف".

أوضحت الصحيفة، أن الحديث يدور عن رحلات شركة "سكاي باص" من مقاطعة كورنوال إلى مطار "جاتويك" في لندن، وشركة "أورينيي" من جزيرة جيرنزي إلى لندن.

أشارت الشركات إلى أنها مضطرة لتقليص عدد الرحلات بسبب الارتفاع الحاد لأسعار الوقود على خلفية النزاع في الشرق الأوسط.

يذكر أن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإغلاق مضيق هرمز أمام السفن التي قالت إيران إنها مرتبطة بواشنطن وحلفائها، أسفرا عن ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وفقا لروسيا اليوم.

