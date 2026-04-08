الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

آخرها الخسارة برباعية.. ماذا قدم نبيل الكوكي مع المصري البورسعيدي بعد رحيله؟

كتب : محمد عبد الهادي

02:00 ص 08/04/2026

نبيل الكوكي

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، رحيل المدرب التونسي نبيل الكوكي بشكل رسمي عن صفوف الفريق، بعد النتائج المتخبطة لفريق كرة القدم بالفترة الأخيرة.

وكانت آخر مباريات نبيل الكوكي مع المصري ضد الزمالك في الجولة الإفتتاحية للمرحلة الثانية بالدوري المصري، والتي خسرها بنتيجة 4-1.

أرقام نبيل الكوكي مع المصري البورسعيدي

منذ تولى نبيل الكوكي القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي في بداية الموسم الجاري، قاد الفريق في 37 مباراة.

فاز المصري تحت قيادته في 16 لقاء، وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري تحت قيادة الكوكي 50 هدفاً واعتزت شباكهم بـ 37 آخرين.

"نستعد للشر".. الدكتور محمود محيي الدين يكشف لأول مرة تأثيرات حرب إيران
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
ترامب: انتصرنا في الحرب على إيران
ما هي خطة إيران المكونة من 10 نقاط لإنهاء الحرب مع أمريكا؟
كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
