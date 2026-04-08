قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، رحيل المدرب التونسي نبيل الكوكي بشكل رسمي عن صفوف الفريق، بعد النتائج المتخبطة لفريق كرة القدم بالفترة الأخيرة.

وكانت آخر مباريات نبيل الكوكي مع المصري ضد الزمالك في الجولة الإفتتاحية للمرحلة الثانية بالدوري المصري، والتي خسرها بنتيجة 4-1.

أرقام نبيل الكوكي مع المصري البورسعيدي

منذ تولى نبيل الكوكي القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي في بداية الموسم الجاري، قاد الفريق في 37 مباراة.

فاز المصري تحت قيادته في 16 لقاء، وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري تحت قيادة الكوكي 50 هدفاً واعتزت شباكهم بـ 37 آخرين.

