الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

بايرن ميونخ يفوز على ريال مدريد في ذهاب دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

11:35 م 07/04/2026

خلال مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد.

حقق بايرن ميونخ فوزا مهما على نظيره ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

وسجل هدفي بايرن ميونخ كلا من: لويس دياز في الدقيقة 41، وهاري كين في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

بينما أحرز هدف ريال مدريد الوحيد كيليان مبابي في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

موعد مباراة إياب ريال مدريد وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد بنظيره بايرن ميونخ، يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
أخبار مصر

تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
نصائح طبية

"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق