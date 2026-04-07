حقق بايرن ميونخ فوزا مهما على نظيره ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

وسجل هدفي بايرن ميونخ كلا من: لويس دياز في الدقيقة 41، وهاري كين في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

بينما أحرز هدف ريال مدريد الوحيد كيليان مبابي في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

موعد مباراة إياب ريال مدريد وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد بنظيره بايرن ميونخ، يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.